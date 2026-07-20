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Доходы Грузии от туризма, январь-июнь 2026 года
Доходы Грузии от туризма, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национального банка Грузии, доходы от туризма в Грузии за период с января по июнь 2026 года составили 1,9 млрд долларов, что на 2% меньше показателя... 20.07.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национального банка Грузии, доходы от туризма в Грузии за период с января по июнь 2026 года составили 1,9 млрд долларов, что на 2% меньше показателя предыдущего года.Первое место среди стран традиционно удерживает Россия - 307,1 млн долларов, на втором месте находится Турция – 255 млн долларов, а тройку замыкает Израиль – 222,7 млн долларов. У всех трех стран показатели снизились. Значительный прирост продемонстрировали граждане Украины, которые потратили на туризм в Грузии 99 млн долларов, что на 42% больше, чем годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, туризм, грузия, турция, израиль, украина, инфографика, инфографика
По данным Национального банка Грузии, доходы от туризма в Грузии за период с января по июнь 2026 года составили 1,9 млрд долларов, что на 2% меньше показателя предыдущего года.
Первое место среди стран традиционно удерживает Россия - 307,1 млн долларов, на втором месте находится Турция – 255 млн долларов, а тройку замыкает Израиль – 222,7 млн долларов. У всех трех стран показатели снизились. Значительный прирост продемонстрировали граждане Украины, которые потратили на туризм в Грузии 99 млн долларов, что на 42% больше, чем годом ранее.