https://sputnik-georgia.ru/20260720/gde-esche-est-mesta-v-gruzii-nachalsya-posledniy-etap-registratsii-v-gosudarstvennye-shkoly-299715002.html

Где еще есть места? В Грузии начался последний этап регистрации в государственные школы

Где еще есть места? В Грузии начался последний этап регистрации в государственные школы

Sputnik Грузия

У родителей остается меньше двух недель, чтобы оформить ребенка на свободные места в школе 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T16:56+0400

2026-07-20T16:56+0400

2026-07-20T16:56+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24763/96/247639680_0:100:3282:1946_1920x0_80_0_0_15c63c8feea93a11dbf76582f899fae0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Стартовал последний этап регистрации первоклассников в государственные школы Грузии на 2026–2027 учебный год, который продлится до 31 июля, сообщает Информационная система управления образованием.На завершающем этапе родители или законные представители смогут зарегистрировать ребенка в выбранной государственной школе на оставшиеся свободные места, а также на места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.Для регистрации родитель или законный представитель должен обратиться с заявлением в выбранную государственную школу и представить копии документа, удостоверяющего личность, а также свидетельства о рождении ребенка."Регистрация учащегося осуществляется администрацией школы на основании представленных документов", – говорится в сообщении ведомства.Информацию о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах родители могут найти на специальном онлайн-портале skolebi.emis.ge.Родителей призвали не откладывать подачу документов и обратиться в выбранную школу в период с 20 по 31 июля.Дополнительную информацию о регистрации можно получить по горячей линии (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте info.emis.geПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси