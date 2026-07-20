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Грузинские строительные компании должны стать игроками мирового уровня – министр

Грузинские строительные компании должны стать игроками мирового уровня – министр

Sputnik Грузия

Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны, заявил министр 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Цель правительства Грузии – сделать грузинские строительные компании конкурентоспособными игроками на международном рынке, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. По словам министра инфраструктуры Грузии, главная задача ведомства – не только строительство современной инфраструктуры, но и развитие сильных грузинских строительных компаний, способных в будущем конкурировать на международном рынке. Министр выразил уверенность, что если сегодня иностранные компании успешно работают в Грузии, то настанет время, когда и грузинские компании смогут реализовывать крупные инфраструктурные проекты в других странах. По словам министра, государство продолжит свою бескомпромиссную политику в отношении качества инфраструктурных проектов, что подтолкнет компании к установлению еще более высоких стандартов. "Возможно, в отдельных случаях проблема заключается в недостатке компетентности, но правила игры устанавливает государство. Когда наши требования к качеству будут ясны и неизменны для всех, компании будут действовать в соответствии с этими стандартами. Я рад, если грузинские компании быстро укрепятся в этом процессе", – сказал Сохадзе. Как заявил Сохадзе, Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны. "Именно благодаря партнерству между государством и бизнесом мы сможем создать сильный строительный сектор Грузии", – заявил министр. По его словам, этот процесс непрост, однако Министерство инфраструктуры рассматривает бизнес как партнера и готово открыто работать над всеми проблемами и недостатками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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