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Грузинские строительные компании должны стать игроками мирового уровня – министр
Грузинские строительные компании должны стать игроками мирового уровня – министр
Sputnik Грузия
Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны, заявил министр 20.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Цель правительства Грузии – сделать грузинские строительные компании конкурентоспособными игроками на международном рынке, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. По словам министра инфраструктуры Грузии, главная задача ведомства – не только строительство современной инфраструктуры, но и развитие сильных грузинских строительных компаний, способных в будущем конкурировать на международном рынке. Министр выразил уверенность, что если сегодня иностранные компании успешно работают в Грузии, то настанет время, когда и грузинские компании смогут реализовывать крупные инфраструктурные проекты в других странах. По словам министра, государство продолжит свою бескомпромиссную политику в отношении качества инфраструктурных проектов, что подтолкнет компании к установлению еще более высоких стандартов. "Возможно, в отдельных случаях проблема заключается в недостатке компетентности, но правила игры устанавливает государство. Когда наши требования к качеству будут ясны и неизменны для всех, компании будут действовать в соответствии с этими стандартами. Я рад, если грузинские компании быстро укрепятся в этом процессе", – сказал Сохадзе. Как заявил Сохадзе, Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны. "Именно благодаря партнерству между государством и бизнесом мы сможем создать сильный строительный сектор Грузии", – заявил министр. По его словам, этот процесс непрост, однако Министерство инфраструктуры рассматривает бизнес как партнера и готово открыто работать над всеми проблемами и недостатками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, строительство
грузия, экономика, новости, строительство
Грузинские строительные компании должны стать игроками мирового уровня – министр
20:51 20.07.2026 (обновлено: 22:02 20.07.2026)
Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Цель правительства Грузии – сделать грузинские строительные компании конкурентоспособными игроками на международном рынке, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
По словам министра инфраструктуры Грузии, главная задача ведомства – не только строительство современной инфраструктуры, но и развитие сильных грузинских строительных компаний, способных в будущем конкурировать на международном рынке.
"В Грузии реализуется ряд уникальных инфраструктурных проектов. Именно этот опыт должны накопить грузинские компании, чтобы в будущем успешно работать не только в Грузии, но и на международных рынках", – заявил Сохадзе.
Министр выразил уверенность, что если сегодня иностранные компании успешно работают в Грузии, то настанет время, когда и грузинские компании смогут реализовывать крупные инфраструктурные проекты в других странах.
По словам министра, государство продолжит свою бескомпромиссную политику в отношении качества инфраструктурных проектов, что подтолкнет компании к установлению еще более высоких стандартов.
"Возможно, в отдельных случаях проблема заключается в недостатке компетентности, но правила игры устанавливает государство. Когда наши требования к качеству будут ясны и неизменны для всех, компании будут действовать в соответствии с этими стандартами. Я рад, если грузинские компании быстро укрепятся в этом процессе", – сказал Сохадзе.
Как заявил Сохадзе, Грузия за годы работы накопила международный опыт, и сегодня настало время превратить этот опыт в конкурентное преимущество страны.
"Именно благодаря партнерству между государством и бизнесом мы сможем создать сильный строительный сектор Грузии", – заявил министр.
По его словам, этот процесс непрост, однако Министерство инфраструктуры рассматривает бизнес как партнера и готово открыто работать над всеми проблемами и недостатками.