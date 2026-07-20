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Грузия укрепляет транзитную роль за счет стратегических дорог - министр

Грузия укрепляет транзитную роль за счет стратегических дорог - министр

Sputnik Грузия

Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T23:31+0400

2026-07-20T23:31+0400

2026-07-21T01:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Растущая важность Среднего коридора еще раз подтвердила роль Грузии как надежного и конкурентоспособного транзитного партнера, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Как отметил министр, привлекательность Грузии для международных партнеров определяется не только развитой дорожной инфраструктурой, а стабильность страны, предсказуемость ситуации и надежность играют не менее важную роль. Министр отметил, что по всей стране реализуется ряд важных дорожных проектов. По его словам, в этом году будет полностью открыта скоростная автомагистраль Тбилиси-Батуми. Активно ведутся работы в направлении Кахети, а также запускается проект объездной дороги Тбилиси, которая будет иметь особое значение как для международного транзитного сообщения, так и для транспортной сети столицы. Кроме того, министр отметил, что в поручения премьер-министра также входит запуск проекта по строительству новой автомагистрали в южном направлении, которая соединит Марнеули с Ахалцихе. На первом этапе будет проведено технико-экономическое обоснование проекта. "Развитие дорожной инфраструктуры — это непрерывный процесс. Современная и безопасная транспортная сеть является одной из главных основ экономического развития страны, ее конкурентоспособности и укрепления региональных функций", — заявил Сохадзе. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в этот маршрут как части транзитного пути выступила Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, турция, китай, южно-кавказский транспортный коридор