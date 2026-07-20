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Грузия запустила цифровые разрешения для грузоперевозок и с Азербайджаном

Грузия запустила цифровые разрешения для грузоперевозок и с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Переход на электронные разрешения должен ускорить перевозки и сократить бумажный документооборот 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T12:52+0400

2026-07-20T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия и Азербайджан успешно запустили процедуру выдачи и обмена цифровыми разрешительными документами для международных автомобильных грузоперевозок, сообщило Агентство наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития.По информации Агентства, грузинские перевозчики, занимающиеся международными грузоперевозками, как и в случае с Турцией, также будут использовать электронный формат разрешительных документов в Азербайджане. Аналогичное новшество заработало с Турцией в начале июля 2026 года.Как заявил директор Агентства Бакур Микадзе, цифровая система значительно упрощает административные процедуры, связанные с перевозками, обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными, снижает технические барьеры и необходимость в бумажной документации, а также создает современные, прозрачные и эффективные механизмы управления международными автомобильными грузоперевозками.По его словам, процесс выдачи и контроля разрешительных документов в электронном формате значительно ускоряется и повышает эффективность международных транспортных операций.Цифровая система выдачи разрешений основана на двустороннем сотрудничестве и предусматривает использование Грузией и страной-партнером единой электронной системы для обмена и администрирования разрешительных документов.В результате эффективных грузино-азербайджанских переговоров к 2026 году уже было обменено по 1 тысяче электронных форм каждого типа разрешительных документов, а полный переход на цифровой формат запланирован на 2027 год.Агентство отметило, что эти новшества и возможности будут способствовать развитию международного сектора автомобильных перевозок, упростят транспортные операции и еще больше укрепят роль Грузии как регионального транзитного хаба.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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