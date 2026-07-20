https://sputnik-georgia.ru/20260720/iz-dolgostroya--v-novuyu-zhizn-58-semey-v-tbilisi-poluchili-klyuchi-ot-kvartir-299715641.html

Из долгостроя – в новую жизнь: 58 семей в Тбилиси получили ключи от квартир

Из долгостроя – в новую жизнь: 58 семей в Тбилиси получили ключи от квартир

Sputnik Грузия

В мэрии утверждают, что программа постепенно сокращает один из самых затяжных жилищных кризисов в столице 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T17:57+0400

2026-07-20T17:57+0400

2026-07-20T17:57+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе передал ключи от новых квартир 58 семьям, пострадавшим из-за незавершенного строительства кооперативных домов. Теперь они будут жить в жилом комплексе в районе Диди Дигоми.Каладзе поздравил семьи с новосельем и заявил, что примерно из 3,5 тысячи семей, столкнувшихся с проблемой незавершенного кооперативного строительства, жильем уже обеспечены более 2,5 тысячи. По его словам, процесс будет продолжаться до полного решения проблемы."Сегодня особенный день, когда вместе сочетаются эмоции, радость, гордость и чувство победы. Речь идет о будущем тысяч семей, которые прошли через многолетний период неопределенности, страха и безысходности", – заявил Каладзе.По его словам, многие семьи годами ждали решения проблемы, вложив собственные средства в строительство жилья."Сегодня я с гордостью могу сказать, что наше предвыборное обещание приносит конкретные результаты — примерно из 3,5 тысячи пострадавших семей уже обеспечены более 2,5 тысячи", – отметил мэр.Он подчеркнул, что программа обеспечения жильем граждан, пострадавших из-за незавершенного строительства, будет продолжаться до полного решения проблемы.Строительные работы в жилом комплексе проводила "Международная инвестиционная группа", которая завершила проект раньше установленного срока. Около 40% квартир первого блока комплекса предназначены для граждан, пострадавших из-за незавершенного кооперативного строительства.По данным мэрии, в рамках программы в настоящее время объявлены 33 проекта. По 29 из них уже получены разрешения на строительство, и работы ведутся. До конца года планируется завершить 12 проектов, что позволит обеспечить жильем около 600 семей. Еще 17 проектов планируется завершить к 2029 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе