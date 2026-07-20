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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси возможен небольшой кратковременный дождь с грозой 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T22:44+0400

2026-07-20T22:44+0400

2026-07-20T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. С 21 по 23 июля в отдельных районах Грузии на фоне относительно высокой температуры воздуха ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем температура воздуха составит +31…+33 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет +27…+29 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +30…+32 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +30…+32 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +27…+29 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +31…+33 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +31…+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +28…+30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем – +23…+25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии