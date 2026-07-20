https://sputnik-georgia.ru/20260720/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-iyulya-2026-299691854.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 20 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 20 июля отмечают день памяти святых Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T01:01+0400

2026-07-20T01:01+0400

2026-07-20T01:01+0400

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По церковному календарю 20 июля поминают также святых Кириакию, Епиктета, Астиона и Фому. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 20 июля поминают мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа, пострадавших за веру во время правления Траяна (98-117).Мученики, пострадавшие за Христа в городе Диррахии, расположенном на берегу Адриатического моря, были родом из Италии. Присутствуя при пытках епископа Астия, которого римляне распяли на кресте, они открыто прославили мужество и твердость исповедника.Язычники схватили их и утопили в море за исповедь Христовой веры.КириакияПо церковному календарю 20 июля поминают мученицу Кириакию, пострадавшую за Христа в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305).Кириакия родилась в благочестивой христианской семье. Ее родители – Дорофей и Евсевия – дали обет посвятить единственную дочь Богу. Когда начались гонения на христиан, родители Кириакии были преданы суду правителя Иуста, а деву отправили к соправителю Диоклетиана, Максимиану, в Никомидию.Мученица переносила пытки с твердостью, молясь Богу. Много чудес Господь совершил, чтобы вразумить язычников. Как только святую привели в капище, идолы пали, а дикие звери, выпущенные на мученицу, покорно легли у ее ног.Многие язычники, видя это, уверовали в Спасителя. Перед казнью Кириакия помолилась и мирно скончалась, избавленная от рук римских палачей Господом.Епиктет и АстионПо церковному календарю 20 июля поминают преподобномучеников Епиктета и Астиона, живших на востоке Римской империи во время правления императора Диоклетиана (284-305).Епиктет, с юности посвятивший себя Богу, был пресвитером. Он вел добродетельную жизнь и прославился многими чудотворениями. Молитвами преподобного люди исцелялись от разных болезней, а также избавлялись от бесов.Однажды к пресвитеру пришел сын градоначальника Астион. В долгой беседе с юношей Епиктет рассказал об истинности христианского учения, о том, насколько бессмысленны земные наслаждения, и о свободе, которую дает знание Бога. Юноша, внимательно слушавший старца, решил принять крещение.После крещения Астион уговорил своего духовного наставника продолжить жизнь в служении Богу и людям в далекой стране. Прибыв в город Алмирис (ныне Рамсин), расположенный в устье Дуная, они поселились недалеко от города.Со временем к подвижникам стали приходить местные жители. Одни – с просьбами об исцелении болезней или изгнании нечистых духов, другие – за духовной поддержкой. Многие язычники, получив помощь, принимали христианство.В Алмирис в это время прибыл начальник области Латрониан. По доносу языческих жрецов христиан вызвали на допрос. Без воды и пищи их держали под стражей в течение месяца. По истечении этого срока их казнили – отрубили головы. Это было в 290 году.Фома МалеинПо церковному календарю 20 июля поминают преподобного Фому Малеина, жившего в Х веке.Фома был храбрым военачальником, участвовавшим и побеждавшим во многих сражениях, за что пользовался всеобщей славой и уважением. Стремясь всем сердцем к Богу, он оставил мир и принял постриг.Получив через несколько лет благословение на уединенную пустынническую жизнь, он удалился на гору Малея (восточная часть Афона), укрепленный откровением, полученным через пророка Божьего Илию. В полном одиночестве Фома с таким же мужеством боролся с невидимыми врагами, как раньше с видимыми на войне.За благочестивую жизнь и духовные подвиги святой получил от Господа дар исцеления недугов. Со временем к преподобному стали приходить люди, страдавшие от разных болезней и ищущие духовного руководства. Помощь по молитвам святого многие верующие получали и после его кончины.ИмениныПо церковному календарю 20 июля именины отмечают Евдокия, Герман, Лукиан и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников