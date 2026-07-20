https://sputnik-georgia.ru/20260720/kaladze-novaya-administratsiya-ssha-mozhet-peresmotret-resheniya-v-otnoshenii-gruzii-299714720.html

Каладзе: новая администрация США может пересмотреть решения в отношении Грузии

Каладзе: новая администрация США может пересмотреть решения в отношении Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси рассчитывают, что при администрации Трампа появится окно для перезагрузки отношений с Вашингтоном 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T14:54+0400

2026-07-20T14:54+0400

2026-07-20T14:54+0400

политика

грузия

новости

сша

тбилиси

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

вашингтон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017078_0:213:2048:1366_1920x0_80_0_0_641922e48a0cf3dba03397184c8def3d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа способна пересмотреть решения, которые были несправедливыми по отношению к грузинскому государству, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему".По его словам, при развитии стратегического партнерства должны учитываться интересы обеих стран и народов."Мы готовы к дружбе и сотрудничеству. Когда мы говорим о партнерстве и стратегических отношениях, интересы обеих стран и обоих народов – как американского, так и грузинского – должны быть защищены", – отметил мэр Тбилиси.Каладзе также заявил, что власти Грузии готовы начать отношения с США "с нового листа" и открыты для дальнейшего развития партнерства."Мы абсолютно открыты, готовы к дружбе и партнерству. Для нас была категорически неприемлема та несправедливая политика, которая проводилась в отношении Грузии при предыдущей администрации", – сказал он.По словам мэра Тбилиси, введенные ранее санкции в отношении грузинских представителей были необоснованными и не сопровождались достаточными объяснениями."Санкции были введены без каких-либо объяснений, и у них не было никаких оснований. Это было сделано для шантажа и давления", – заявил Каладзе.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых — безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

тбилиси

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вашингтон