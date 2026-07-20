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Крупнейшая древняя мастерская по выплавке металла обнаружена на западе Грузии
Крупнейшая древняя мастерская по выплавке металла обнаружена на западе Грузии
Sputnik Грузия
Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями 20.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Археологическая экспедиция в селе Догураши Цагерского муниципалитета обнаружила уникальный комплекс по выплавке металла, относящийся к эпохе поздней бронзы, сообщили в Минкультуры. Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями. В Министерстве культуры отметили, что открытие подтверждает статус Лечхуми как одного из важнейших металлургических центров горной Колхиды эпохи поздней бронзы и раннего железного века. По оценке специалистов, регион играл ведущую роль в производстве меди на Кавказе. Археологическая экспедиция проводится при поддержке Министерства культуры Грузии и Национального музея Грузии. Раскопки ведутся под руководством доктора археологии Наны Резесидзе. Исследование древнейших медеплавильных мастерских возглавляет доктор исторических наук Нино Сулава. Помимо грузинских специалистов, в раскопках участвуют ученые из Великобритании, Израиля и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, археология
новости, грузия, культура, археология

Крупнейшая древняя мастерская по выплавке металла обнаружена на западе Грузии

19:55 20.07.2026 (обновлено: 19:59 20.07.2026)
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaАрхеологическая экспедиция обнаружила уникальный комплекс по выплавке металла в Грузии
Археологическая экспедиция обнаружила уникальный комплекс по выплавке металла в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2026
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
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Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Археологическая экспедиция в селе Догураши Цагерского муниципалитета обнаружила уникальный комплекс по выплавке металла, относящийся к эпохе поздней бронзы, сообщили в Минкультуры.
Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями.
По данным ведомства, комплекс, связанный с выплавкой металла, был датирован лабораторией Оксфордского университета XIII–IX веками до нашей эры. По своим масштабам он является крупнейшей из известных на сегодняшний день подобных мастерских в Колхиде и наиболее полно отражает технологический процесс древней металлургии.
В Министерстве культуры отметили, что открытие подтверждает статус Лечхуми как одного из важнейших металлургических центров горной Колхиды эпохи поздней бронзы и раннего железного века. По оценке специалистов, регион играл ведущую роль в производстве меди на Кавказе.
Археологическая экспедиция проводится при поддержке Министерства культуры Грузии и Национального музея Грузии. Раскопки ведутся под руководством доктора археологии Наны Резесидзе.
Исследование древнейших медеплавильных мастерских возглавляет доктор исторических наук Нино Сулава. Помимо грузинских специалистов, в раскопках участвуют ученые из Великобритании, Израиля и Италии.
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