https://sputnik-georgia.ru/20260720/krupneyshaya-drevnyaya-masterskaya-po-vyplavke-metalla-obnaruzhena-na-zapade-gruzii-299723423.html

Крупнейшая древняя мастерская по выплавке металла обнаружена на западе Грузии

Крупнейшая древняя мастерская по выплавке металла обнаружена на западе Грузии

Sputnik Грузия

Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T19:55+0400

2026-07-20T19:55+0400

2026-07-20T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Археологическая экспедиция в селе Догураши Цагерского муниципалитета обнаружила уникальный комплекс по выплавке металла, относящийся к эпохе поздней бронзы, сообщили в Минкультуры. Находка была сделана специалистами Национального музея Грузии совместно с зарубежными исследователями. В Министерстве культуры отметили, что открытие подтверждает статус Лечхуми как одного из важнейших металлургических центров горной Колхиды эпохи поздней бронзы и раннего железного века. По оценке специалистов, регион играл ведущую роль в производстве меди на Кавказе. Археологическая экспедиция проводится при поддержке Министерства культуры Грузии и Национального музея Грузии. Раскопки ведутся под руководством доктора археологии Наны Резесидзе. Исследование древнейших медеплавильных мастерских возглавляет доктор исторических наук Нино Сулава. Помимо грузинских специалистов, в раскопках участвуют ученые из Великобритании, Израиля и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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