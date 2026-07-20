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Крупнейшие экономические партнеры Грузии, январь-июнь 2026 года

Крупнейшие экономические партнеры Грузии, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", Грузия продолжает активно наращивать экономическое партнерство с соседними странами, государствами... 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T16:58+0400

2026-07-20T16:58+0400

2026-07-20T16:58+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", Грузия продолжает активно наращивать экономическое партнерство с соседними странами, государствами Центральной Азии и Китаем.В частности, за январь-июнь 2026 года Китай закрепился на втором месте по объёму экспорта - 428,6 млн долларов, что составило прирост на 143%. В то же время Пекин удерживает третье место по импорту в Грузию с объёмом товаров на сумму 1,1 млрд долларов. Турция, как и прежде, заняла первое место: Грузия импортировала из этой страны товаров на 1,4 млрд долларов.Абсолютно неожиданным стал феноменальный рост экспортного потенциала Кыргызстана, который поднялся по этому показателю на первое место с объёмом экспорта в 431,8 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

китай

пекин

турция

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экономика, грузия, китай, пекин, турция, сакстат, новости, инфографика, инфографика