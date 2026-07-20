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Минобороны: российские военные в течение дня били по портам Украины

Минобороны: российские военные в течение дня били по портам Украины

Sputnik Грузия

Удары по украинским объектам пришлись беспилотными летательными аппаратами, в результате чего цели были поражены 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T15:25+0400

2026-07-20T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Российские военные в течение дня продолжила наносить удары по украинским портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.В Минобороны уточнили, что поражающие удары по объектам были нанесены с применением беспилотников.В частности, в порту "Одесса" Вооруженные силы РФ нанесли удар по двух сухогрузам в момент, когда там производилась разгрузка грузов, предназначенных для военных целей. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.Кроме того, по информации Минобороны России, в порту "Черноморск" Одесской области российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры. Противник использовал их для разгрузки и хранения грузов военного назначения."На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", – добавили в пресс-службе Минобороны.Российские военные регулярно наносят удары по портам на Украине, которые используются для в доставки грузов для ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, украина, минск, одесская область, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины