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Национальное агентство гастрономии: зачем Грузии новое ведомство?

Национальное агентство гастрономии: зачем Грузии новое ведомство?

Sputnik Грузия

Указом главы Минсельхоза определены полномочия и структура нового ведомства, созданного в июне этого года 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T10:52+0400

2026-07-20T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Защита и популяризация грузинской национальной кухни станут основными направлениями нового государственного ведомства в Грузии – Национального агентства гастрономии.Национальное агентство гастрономии Грузии было создано в июне этого года, и Министерство сельского хозяйства установило его устав. Руководителя агентства будет назначать министр сельского хозяйства и руководитель будет подотчетен министру.Согласно приказу главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили, основными обязанностями Национального агентства гастрономии будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение.Для этого агентство создаст гастрономический реестр с описанием традиционных рецептов и продуктов, необходимых для приготовления каждого блюда.Кроме того, агентство будет заниматься вопросами сохранения традиционных культур, сортов растений и видов продуктов для защиты гастрономических рецептов, а также практической поддержкой наименований блюд и их географического происхождения.Также оно будет работать с местными производителями с целью усиления их возможностей и выхода на более широкий рынок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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