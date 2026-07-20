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Национальное агентство гастрономии: зачем Грузии новое ведомство?
Национальное агентство гастрономии: зачем Грузии новое ведомство?
Sputnik Грузия
Указом главы Минсельхоза определены полномочия и структура нового ведомства, созданного в июне этого года 20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T10:52+0400
2026-07-20T10:52+0400
2026-07-20T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Защита и популяризация грузинской национальной кухни станут основными направлениями нового государственного ведомства в Грузии – Национального агентства гастрономии.Национальное агентство гастрономии Грузии было создано в июне этого года, и Министерство сельского хозяйства установило его устав. Руководителя агентства будет назначать министр сельского хозяйства и руководитель будет подотчетен министру.Согласно приказу главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили, основными обязанностями Национального агентства гастрономии будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение.Для этого агентство создаст гастрономический реестр с описанием традиционных рецептов и продуктов, необходимых для приготовления каждого блюда.Кроме того, агентство будет заниматься вопросами сохранения традиционных культур, сортов растений и видов продуктов для защиты гастрономических рецептов, а также практической поддержкой наименований блюд и их географического происхождения.Также оно будет работать с местными производителями с целью усиления их возможностей и выхода на более широкий рынок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, гастрономический туризм, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство
грузия, новости, общество, гастрономический туризм, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство
Национальное агентство гастрономии: зачем Грузии новое ведомство?
Указом главы Минсельхоза определены полномочия и структура нового ведомства, созданного в июне этого года
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Защита и популяризация грузинской национальной кухни станут основными направлениями нового государственного ведомства в Грузии – Национального агентства гастрономии.
Национальное агентство гастрономии Грузии было создано в июне этого года, и Министерство сельского хозяйства установило его устав. Руководителя агентства будет назначать министр сельского хозяйства и руководитель будет подотчетен министру.
Согласно приказу главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили, основными обязанностями Национального агентства гастрономии будут идентификация национального гастрономического наследия Грузии, в том числе традиционных рецептов, и их сохранение.
Для этого агентство создаст гастрономический реестр с описанием традиционных рецептов и продуктов, необходимых для приготовления каждого блюда.
Кроме того, агентство будет заниматься вопросами сохранения традиционных культур, сортов растений и видов продуктов для защиты гастрономических рецептов, а также практической поддержкой наименований блюд и их географического происхождения.
Также оно будет работать с местными производителями с целью усиления их возможностей и выхода на более широкий рынок.