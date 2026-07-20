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Разыскиваемые Интерполом граждане Турции задержаны в Аджарии

Разыскиваемые Интерполом граждане Турции задержаны в Аджарии

Sputnik Грузия

С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее гражда 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T13:53+0400

2026-07-20T13:53+0400

2026-07-20T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Двое граждан Турции, разыскиваемых по "красному циркуляру" Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, задержаны полицией Аджарии, сообщили в МВД Грузии.В результате проведенных следственных действий разыскиваемые были задержаны в курортном городе Батуми в разное время. Оба помещены под стражу для последующей экстрадиции.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе.С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков своих граждан, совершивших преступления у себя на родине. Задержания проводятся еженедельно. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления их в розыск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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