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Торт "Сказка": за что его любят в Грузии - видео

Торт "Сказка": за что его любят в Грузии - видео

Sputnik Грузия

Торт "Згапари", что в переводе с грузинского означает "сказка", это знаменитый грузинский десерт, состоящий из насыщенных шоколадно-медовых коржей. 20.07.2026, Sputnik Грузия

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Они пропитываются нежным кремом на основе сметаны и сливок, а сверху покрываются шоколадной глазурью или посыпаются стружкой из обрезков коржей.У торта нет одного конкретного автора. Рецепт восходит к традиционной домашней выпечке горных районов Грузии, которая позже была адаптирована и популяризирована современными кулинарными изданиями и ресторанами кавказской кухни.

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