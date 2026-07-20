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Торт "Сказка": за что его любят в Грузии - видео
Торт "Сказка": за что его любят в Грузии - видео
Sputnik Грузия
Торт "Згапари", что в переводе с грузинского означает "сказка", это знаменитый грузинский десерт, состоящий из насыщенных шоколадно-медовых коржей. 20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T14:42+0400
2026-07-20T14:42+0400
2026-07-20T14:42+0400
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Они пропитываются нежным кремом на основе сметаны и сливок, а сверху покрываются шоколадной глазурью или посыпаются стружкой из обрезков коржей.У торта нет одного конкретного автора. Рецепт восходит к традиционной домашней выпечке горных районов Грузии, которая позже была адаптирована и популяризирована современными кулинарными изданиями и ресторанами кавказской кухни.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, грузинская кухня, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, грузинская кухня, видеоклуб , видео
Торт "Сказка": за что его любят в Грузии - видео
Торт "Згапари", что в переводе с грузинского означает "сказка", это знаменитый грузинский десерт, состоящий из насыщенных шоколадно-медовых коржей.
Они пропитываются нежным кремом на основе сметаны и сливок, а сверху покрываются шоколадной глазурью или посыпаются стружкой из обрезков коржей.
У торта нет одного конкретного автора. Рецепт восходит к традиционной домашней выпечке горных районов Грузии, которая позже была адаптирована и популяризирована современными кулинарными изданиями и ресторанами кавказской кухни.