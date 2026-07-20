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В Грузии бизнес активно внедряет ИИ – исследование

В Грузии бизнес активно внедряет ИИ – исследование

Sputnik Грузия

В опросе 13% компаний заявили, что ИИ уже полностью интегрирован в один или несколько бизнес-процессов 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T09:01+0400

2026-07-20T09:01+0400

2026-07-20T09:01+0400

экономика

грузия

новости

искусственный интелект

бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Почти половина опрошенных компаний в Грузии находится в процессе внедрения искусственного интеллекта для повышения производительности, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации (БАГ). Компании принимали участие в опросе 9-25 июня 2026 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, относительно делового климата, барометра занятости и других показателей. В опросе за второй квартал в анкету были включены дополнительные вопросы для оценки использования искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях и его влияния на бизнес-процессы. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В опросе 47% компаний заявили, что в настоящее время находятся в процессе планирования/исследования внедрения искусственного интеллекта, 24% уже используют ИИ в тестовом режиме, 16% не используют и не планируют в ближайшее время, а 13% заявили, что ИИ уже полностью интегрирован в один или несколько бизнес-процессов. По секторам, во втором квартале 2026 года: Кроме того, компании, участвовавшие в опросе, чаще всего используют ИИ для маркетинга и создания контента (20%). За ними следуют финансы и управление рисками (15%) и поддержка потребителей (15%). Для большинства компаний основным положительным результатом использования ИИ является экономия времени и ускорение процессов (79%). По мнению 11% респондентов, внедрение ИИ сократило количество человеческих ошибок, а, по мнению 5%, улучшило качество обслуживания и/или продукции. Что касается влияния ИИ на численность сотрудников, 79% компаний считают, что количество сотрудников не изменилось, хотя объем выполняемой ими рутинной работы уменьшился. Еще 13% компаний считают, что ИИ не повлиял на численность сотрудников, 5% сообщили об увеличении штата, а 3% – о его сокращении. Что касается планов компаний на будущее, то в течение следующих 1–2 лет 65% опрошенных компаний планируют увеличить инвестиции в технологии искусственного интеллекта, 18% не планируют выделять на это бюджет, а 16% сохранят инвестиции на текущем уровне. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет около 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Каждая из этих холдинговых групп, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, искусственный интелект, бизнес-ассоциация грузии