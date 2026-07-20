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В Грузии началась выдача аттестатов для выпускников 9-10 классов
В Грузии началась выдача аттестатов для выпускников 9-10 классов
Sputnik Грузия
Для получения документа необходимо подать заявление в службы Агентства развития государственных сервисов, филиалы Домов юстиции или мобильные Дома юстиции 20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T18:58+0400
2026-07-20T18:58+0400
2026-07-20T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Минобразования Грузии начало выдачу аттестатов о базовом общем образовании выпускникам, окончившим 9 и 10 классы в 2025–2026 учебном году, сообщили в ведомстве. Для получения документа необходимо подать заявление в службы Агентства развития государственных сервисов, филиалы Домов юстиции или мобильные Дома юстиции. Выпускники, которые обратятся в соответствующие учреждения до 31 декабря 2026 года, получат аттестат бесплатно – на 10-й рабочий день после подачи заявления. Заявление может подать как сам выпускник при наличии документа, удостоверяющего личность, так и его законный представитель (лицо с доверенностью). Выпускникам рекомендуют не откладывать получение документа и соблюдать установленные сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, образование в грузии
грузия, общество, новости, агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, образование в грузии
В Грузии началась выдача аттестатов для выпускников 9-10 классов
Для получения документа необходимо подать заявление в службы Агентства развития государственных сервисов, филиалы Домов юстиции или мобильные Дома юстиции
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Минобразования Грузии начало выдачу аттестатов о базовом общем образовании выпускникам, окончившим 9 и 10 классы в 2025–2026 учебном году, сообщили в ведомстве.
Для получения документа необходимо подать заявление в службы Агентства развития государственных сервисов, филиалы Домов юстиции или мобильные Дома юстиции.
Выпускники, которые обратятся в соответствующие учреждения до 31 декабря 2026 года, получат аттестат бесплатно – на 10-й рабочий день после подачи заявления.
Заявление может подать как сам выпускник при наличии документа, удостоверяющего личность, так и его законный представитель (лицо с доверенностью).
Выпускникам рекомендуют не откладывать получение документа и соблюдать установленные сроки.