https://sputnik-georgia.ru/20260721/299741586.html

У Киева стремительно кончается время: Европа отворачивается от Украины

У Киева стремительно кончается время: Европа отворачивается от Украины

Sputnik Грузия

Немецкое издание Welt опубликовало как раз подобную публикацию с заголовком "Выборы в Европе решат судьбу поддержки Украины", главная мысль которой — времени у... 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T12:31+0400

2026-07-21T12:31+0400

2026-07-21T18:11+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Информация из интернетов — дело ненадежное, и поэтому наша аудитория уже давно с большим скепсисом относится к многочисленным инсайдерским публикациям, в которых "Европа уже все", "Украина теряет поддержку" и все в таком духе, потому что пока как слали военную помощь — так и шлют, как давали денег — так и дают. Какое тут "все", верно, - спрашивает колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Немецкое издание Welt опубликовало как раз подобную публикацию с заголовком "Выборы в Европе решат судьбу поддержки Украины", главная мысль которой — времени у Киева и евроястребов остается все меньше: всего несколько месяцев. Согласно авторам статьи, "кредит ЕС на 90 миллиардов евро позволит покрыть финансовые потребности Украины и часть ее оборонных расходов до 2027-го, но уже к концу этого года необходимо создать механизмы долгосрочной поддержки, пока избирательные кампании во Франции и других странах не сузили пространство для принятия таких решений".Почему сужается пространство? Потому что "если к власти придут политики, менее заинтересованные в поддержке Украины, нынешний курс (Европы. — Прим. ред.) может измениться".Вот только не "если", а "когда".Возьмем, к примеру, партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Вот что заявила ее лидер Алиса Вайдель буквально вчера: "Мы в правительстве будем добиваться мира на Украине. Мы не хотим одностороннего принятия чьей-либо стороны. Это не путь к миру, это путь к войне. Поэтому мы отменим всю помощь Украине. Больше никаких налоговых денег Украине, никакого оружия и никаких немецких солдат. С нами вступления Украины в ЕС и НАТО не будет".Заявления сильные, для нас позитивные, но насколько все это серьезно? Давайте не будем гадать и обратимся к первоисточникам, это надежнее.Так вот: по прогнозам немецких служб общественного мнения и всяческих аналитических структур, "если бы выборы в бундестаг проходили сейчас, партия "Альтернатива для Германии" победила бы почти в половине одномандатных округов ФРГ". АдГ сейчас имеет самый большой рейтинг среди всех (!) политических партий Германии с общенациональным рейтингом примерно в 30 процентов. По мнению аналитиков The Washington Post, "если тренд не изменится, то через три года АдГ может победить и на выборах в бундестаг".Это к вопросу о серьезности или несерьезности.Похожая картина во Франции.Согласно июньскому опросу социологической компании Odoxa, Жордан Барделла, официальный лидер правой партии "Национальное объединение", может прийти к власти уже на следующих президентских выборах во Франции весной 2027 года. Для справки: у жертвы домашнего насилия Эммануэля Макрона рейтинг упал до рекордно низких 18 процентов.Как испуганно пишут украинские ресурсы, "это означает, что одно из ключевых государств-членов, на поддержку и влияние которого мы традиционно опирались в последние годы, может радикально изменить свою роль и стать одним из наших основных противников как в вопросе предоставления помощи в войне против России, так и на пути к членству нашей страны в ЕС и НАТО".Одновременно с этим неформальный лидер партии, Марин Ле Пен, если все же решит баллотироваться в президенты сама, тоже вполне может победить на президентских выборах. Как сообщает Reuters, "Национальное объединение" лидирует с результатом 36 процентов, в то время как остальные партии могут выжать из себя "19 процентов в лучшем случае".Но давайте проверим себя и отставим политические пристрастия европейцев в сторону. В конце концов, сердце красавицы-избирательницы склонно к измене и перемене: сегодня она любит Барделла, а завтра уйдет к мужу Макрона.Что думают про Украину европейцы без политического привкуса? Вот немножко сухих, но жгущих цифр для любителей точных наук.Июнь.Опрос Ifop, Франция: только 47 процентов французов сейчас одобряют поставки оружия на Украину по сравнению с 65 процентами в марте 2022 года.Опрос института IBRiS (Польша) и SW Research: более 60 процентов поляков категорически против принятия Украины в ЕС; 45 процентов поляков считают, что помощь Украине "чрезмерная и излишняя".Опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR): "расширение ЕС за счет Украины и потенциальная миротворческая миссия после войны пока не имеют широкой общественной поддержки по всей Европе"; европейцы начали осознавать свою геоэкономическую зависимость от Москвы.Опрос ZDF (Германия): только 32 процента респондентов теперь выступают за более активную военную поддержку Киева из европейских стран (еще в феврале этот показатель составлял 43 процента); доля респондентов, которые заявили, что военная помощь должна быть сокращена, выросла до 31 процента по сравнению с 24 процентами в феврале.Июль.Опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR): "Подавляющее число европейцев не верят в военную победу Украины, а считают, что либо полностью победит Россия, либо будет достигнуто некое мирное соглашение".Опрос Pew Research Center: среди опрошенных из 37 стран восприятие Зеленского негативное и не вызывающее уверенности и доверия у более половины респондентов (убийственный отскок с 80-90 процентов поддержки в 2022 году).И так далее и тому подобное.Иными словами, не мы так считаем, а неумолимые цифры показывают, что политические и электоральные предпочтения европейцев, прямо связанные с судьбой Украины, очень резко меняются, причем явно не в пользу Киева и Брюсселя.Значит ли это, что мы должны сидеть и ждать, когда "пророссийские" партии возьмут в Европе власть? Конечно нет.Скорее наоборот: наша уверенная и безоговорочная победа сделает уже их победу делом техники.И вот тогда и попьем баварского — вместе.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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