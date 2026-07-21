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Иран "дожимает": США обратились за помощью к миру

Иран "дожимает": США обратились за помощью к миру

Sputnik Грузия

Грабежи и убийства в частном порядке – уголовно наказуемые преступления во всех странах. Вооруженное нападение США на Иран с целью убийства законного... 21.07.2026, Sputnik Грузия

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Грабежи и убийства в частном порядке – уголовно наказуемые преступления во всех странах. Вооруженное нападение США на Иран с целью убийства законного правительства и захвата месторождений нефти – оправданная "свободным миром" государственная политика, способ "сделать Америку великой снова". Операции Пентагона на Ближнем Востоке – воплощение первобытной дикости. Если "жертва" дает достойный отпор, приходится звать на помощь "подельников" или бежать.Американские войска 21 июля завершили десятую подряд серию ночных ударов по Ирану. Центральное командование США заявило: "Поражены иранские командные пункты, пусковые установки ракет и беспилотников, морские объекты и системы ПВО". Подобным заявлениям с 28 февраля потерян счет, однако боеспособность иранской армии не снижается.КСИР ответил ракетными и беспилотными ударами по базам Пентагона в Кувейте, Бахрейне, Иордании – уничтожены радар системы ПВО, истребитель F-15, несколько разведывательно-ударных БПЛА MQ-9, дата-центр компании Amazon.Американская военная разведка предупредила: "Несмотря на многомесячные авиаудары, иранская программа баллистических ракет продолжает развиваться, ракетный потенциал КСИР растет". Особое беспокойство Пентагона вызывает улучшение точности, маневренности и живучести. По информации The Wall Street Journal, Тегеран мог получить новые системы наведения и другие важные технологии из Китая или России. Новые поколения иранских баллистических ракет и гиперзвуковых планирующих аппаратов демонстрируют "все более сложное маневрирование на конечном этапе полета, осложняющее перехват".Израильская газета Haaretz ране подтвердила: 8 из 10 иранских ракет, запущенных по объектам ЦАХАЛ, достигли целей.По данным The Washington Post, только за минувшие две недели иранской войны пострадали до 100 американских военнослужащих. Military Watch Magazine обвиняет Пентагон в сокрытии данных о потерях: "В ходе войны с Ираном пострадали 427 американских военнослужащих, что значительно превышает цифры, обнародованные после отдельных атак". Неизвестно точное количество уничтоженных американских самолетов, вертолетов, разведывательно-ударных БПЛА, однако иранские ракетные удары повредили 17 военных объектов США, включая 11 военных баз. Основными целями стали радиолокационные системы, стоянки самолетов, объекты материально-технического обеспечения.Война на истощениеСША находятся на грани полномасштабной (сухопутной) войны с Ираном, хотя ресурсов для интенсивного продолжительного конфликта у Пентагона недостаточно. Государственный секретарь Марко Рубио 19 июля признал, что у США не хватает сил, и обратился за помощью к другим странам: надо спасать американцев и Ормузский пролив от Ирана!Могущество и устойчивость оборонно-промышленной базы Ирана стали важным фактором, препятствующим формированию и боевым действиям западной коалиции под руководством США. Союзники по НАТО не спешат втягиваться в новую авантюру Пентагона (после фиаско в Ираке, Афганистане и Ливии). Западная Европа проявляет "преступную" сдержанность. Страны Ближнего Востока дерзко предложили Вашингтону и Тегерану заключить перемирие. Монархии Залива не хотят воевать с Ираном и весьма разочарованы "зонтиком безопасности" США.На всякий случай КСИР предупредил Азербайджан и Турцию, что ответит ударами на удары США с их территории. Однако Анкара предупредила Вашингтон о военной поддержке Тегерана в случае вторжения вооруженных отрядов курдских сепаратистов на иранскую территорию. Восток – дело тонкое.Йеменские хуситы (движение "Ансар Аллах") 20 июля объявили о введении морской и воздушной блокады Саудовской Аравии и угрожают Штатам новым фронтом. Инструменты блокады судоходства в Красном море – противокорабельные ракеты и безэкипажные катера. Подобно действиям КСИР в Ормузском проливе, хуситы способны контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, то есть полностью блокировать судоходство, нанести "ядерный удар" по мировой экономике. Серьезная угроза.Летний этап американо-иранской войны 2026 года может оказаться жестче и кровопролитнее весеннего. США лицемерно декларировали целью июльской операции "снижение способности Ирана атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив". Мы помним, что свобода судоходства там закончилась сразу после начала американо-израильской агрессии 28 февраля. Сегодня в Аравийском море находятся десятки боевых кораблей ВМС США, включая два ядерных авианосца, большой десантный корабль и ракетные эсминцы с "Томагавками". В регионе концентрируется американская ударная авиация. Возможны восстановление военно-морской блокады Ирана, новые авиаудары, десантирование 20-30 тысяч рейнджеров на острова в Ормузском проливе – все это не позволит Пентагону подчинить огромную страну с 90-миллионным населением, современной армией и мощным ВПК.Влиятельная британская газета The Guardian сегодня констатировала: "Авантюра в Иране лишает США репутации и влияния". Казалось бы, после войн в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане репутацию Америки уже ничто не испортит, и вот опять. Если агрессия начинается и развивается как преступная, неуправляемая катастрофа, активные боевые действия на иранской земле приведут лишь к росту потерь армии США и позорному для Вашингтона финалу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX https://max.ru/join/bdkQh6FwelB1GogFGTNpZQsP472cwid-tcDURR1klaQ и в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, аналитика, сша, иран, тегеран, марко рубио, пентагон, ксир, нато, колумнисты