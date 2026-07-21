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Авиационный рынок Грузии развивается стабильно – Мосешвили о росте пассажиропотока

Авиационный рынок Грузии развивается стабильно – Мосешвили о росте пассажиропотока

Sputnik Грузия

Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T23:31+0400

2026-07-21T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Увеличивается количество и частота прямых рейсов из грузинских международных аэропортов, что свидетельствует о стабильном развитии грузинского авиационного рынка, заявил, глава Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. По информации главы Объединения, пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек. По его словам, ведется активная работа как в направлении развития аэропортов, так и в плане заинтересованности и переговоров с авиакомпаниями, чтобы увеличить количество рейсов в Грузии и обеспечить представительство большего числа авиакомпаний. По его словам, развитие авиации напрямую связано с укреплением туристического сектора, экономическим ростом и стабильностью страны. По данным Национальной администрации туризма, Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, из них 2,3 миллиона были туристами. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, то они выросли на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, туризм, авиасообщение в грузии