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Авиационный рынок Грузии развивается стабильно – Мосешвили о росте пассажиропотока
Авиационный рынок Грузии развивается стабильно – Мосешвили о росте пассажиропотока
Sputnik Грузия
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек 21.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Увеличивается количество и частота прямых рейсов из грузинских международных аэропортов, что свидетельствует о стабильном развитии грузинского авиационного рынка, заявил, глава Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. По информации главы Объединения, пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек. По его словам, ведется активная работа как в направлении развития аэропортов, так и в плане заинтересованности и переговоров с авиакомпаниями, чтобы увеличить количество рейсов в Грузии и обеспечить представительство большего числа авиакомпаний. По его словам, развитие авиации напрямую связано с укреплением туристического сектора, экономическим ростом и стабильностью страны. По данным Национальной администрации туризма, Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, из них 2,3 миллиона были туристами. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, то они выросли на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, туризм, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, туризм, авиасообщение в грузии

Авиационный рынок Грузии развивается стабильно – Мосешвили о росте пассажиропотока

23:31 21.07.2026
© Сourtesy of Georgian GovernmentКутаисский аэропорт
Кутаисский аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2026
© Сourtesy of Georgian Government
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Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Увеличивается количество и частота прямых рейсов из грузинских международных аэропортов, что свидетельствует о стабильном развитии грузинского авиационного рынка, заявил, глава Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.
По информации главы Объединения, пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в первом полугодии 2026 года достиг 3,6 миллиона человек.

"Авиация – растущий сектор во всем мире, и этот рост особенно заметен в Грузии. Статистические показатели прошлого года, объемы инвестиций и интерес со стороны авиакомпаний являются ярким тому примером. Интерес представителей различных крупных авиационных компаний к Грузии значительно растет, и мы рады идти в ногу с этим спросом", – заявил Мосешвили.

По его словам, ведется активная работа как в направлении развития аэропортов, так и в плане заинтересованности и переговоров с авиакомпаниями, чтобы увеличить количество рейсов в Грузии и обеспечить представительство большего числа авиакомпаний.
По его словам, развитие авиации напрямую связано с укреплением туристического сектора, экономическим ростом и стабильностью страны.

"Все это вместе создает пакет и предложение для иностранцев, свидетельствующее о том, что страна стабильно развивается, сектор туризма растет, и мы готовы достойно принимать международных путешественников, возвращать из в свои страны довольными и вновь ждать растущего пассажиропотока", – сказал он.

По данным Национальной администрации туризма, Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, из них 2,3 миллиона были туристами.
Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается туристических визитов, то они выросли на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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