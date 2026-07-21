https://sputnik-georgia.ru/20260721/chto-my-edim-v-zapadnoy-gruzii-nelegalno-proizvodili-syr-299726577.html
Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр
Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр
Sputnik Грузия
Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и регистрации в реестре экономической деятельности 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T19:10+0400
2026-07-21T19:10+0400
2026-07-21T19:10+0400
грузия
новости
происшествия
западная грузия
что мы едим?
национальное агентство продовольствия грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296417570_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4a4f17f0aba6ca4050e6f7956fa976f6.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальное производство сыра в селе Сиктарва в Имерети, сообщили в агентстве. Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и его регистрации в реестре экономической деятельности. Кроме того, производство велось с нарушением технологического процесса. По итогам проверки бизнес-оператор был оштрафован, а производство приостановлено. Инспекторы продолжают выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призвают производителей соблюдать требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296417570_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e928a3f99d4141b17a5d94e4ab81164b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, западная грузия, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, западная грузия, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр
Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и регистрации в реестре экономической деятельности
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальное производство сыра в селе Сиктарва в Имерети, сообщили в агентстве.
Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и его регистрации в реестре экономической деятельности. Кроме того, производство велось с нарушением технологического процесса.
По итогам проверки бизнес-оператор был оштрафован, а производство приостановлено.
Инспекторы продолжают выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призвают производителей соблюдать требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.