https://sputnik-georgia.ru/20260721/chto-my-edim-v-zapadnoy-gruzii-nelegalno-proizvodili-syr-299726577.html

Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр

Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр

Sputnik Грузия

Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и регистрации в реестре экономической деятельности 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T19:10+0400

2026-07-21T19:10+0400

2026-07-21T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальное производство сыра в селе Сиктарва в Имерети, сообщили в агентстве. Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и его регистрации в реестре экономической деятельности. Кроме того, производство велось с нарушением технологического процесса. По итогам проверки бизнес-оператор был оштрафован, а производство приостановлено. Инспекторы продолжают выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призвают производителей соблюдать требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, западная грузия, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии