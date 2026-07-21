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Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр
Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр
Sputnik Грузия
Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и регистрации в реестре экономической деятельности 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T19:10+0400
2026-07-21T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальное производство сыра в селе Сиктарва в Имерети, сообщили в агентстве. Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и его регистрации в реестре экономической деятельности. Кроме того, производство велось с нарушением технологического процесса. По итогам проверки бизнес-оператор был оштрафован, а производство приостановлено. Инспекторы продолжают выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призвают производителей соблюдать требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, западная грузия, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии

Что мы едим: в Западной Грузии нелегально производили сыр

19:10 21.07.2026
© photo: SputnikТорговля на рынке в Навтлуги мясом, сыром, овощами и фруктами перед Новым годом
Торговля на рынке в Навтлуги мясом, сыром, овощами и фруктами перед Новым годом - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2026
© photo: Sputnik
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Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и регистрации в реестре экономической деятельности
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили нелегальное производство сыра в селе Сиктарва в Имерети, сообщили в агентстве.
Во время проверки было установлено, что предприниматель выпускал сыр без обязательного признания предприятия и его регистрации в реестре экономической деятельности. Кроме того, производство велось с нарушением технологического процесса.
По итогам проверки бизнес-оператор был оштрафован, а производство приостановлено.
Инспекторы продолжают выявлять нелегальные предприятия по всей стране и призвают производителей соблюдать требования законодательства в сфере безопасности пищевой продукции.
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