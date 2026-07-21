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Что покупает Грузия, январь-июнь 2026 года
Что покупает Грузия, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июнь 2026... 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T15:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июнь 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 938 млн долларов, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 486,9 млн долларов. Прирост составил целых 974,3%. Тройку замыкают руды и концентраты драгоценных металлов на сумму 304,3 млн долларов.Интересно, что импорт медной руды и концентратов, занявший пятое место, вырос на 287,4% и составил 142 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июнь 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 938 млн долларов, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 486,9 млн долларов. Прирост составил целых 974,3%. Тройку замыкают руды и концентраты драгоценных металлов на сумму 304,3 млн долларов.
Интересно, что импорт медной руды и концентратов, занявший пятое место, вырос на 287,4% и составил 142 млн долларов.