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Что покупает Грузия, январь-июнь 2026 года

Что покупает Грузия, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июнь 2026... 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T15:31+0400

2026-07-21T15:31+0400

2026-07-21T15:31+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", импорт легковых автомобилей с большим отрывом занял первое место за период с января по июнь 2026 года. Страна ввезла автомобили на сумму 938 млн долларов, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.На втором месте расположились нефть и нефтепродукты на сумму 486,9 млн долларов. Прирост составил целых 974,3%. Тройку замыкают руды и концентраты драгоценных металлов на сумму 304,3 млн долларов.Интересно, что импорт медной руды и концентратов, занявший пятое место, вырос на 287,4% и составил 142 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, сакстат, инфографика, инфографика