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Что продает Грузия, январь-июнь 2026 года

Что продает Грузия, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июнь 2026 года их экспорт... 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T20:31+0400

2026-07-21T20:31+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", страна активно экспортирует легковые автомобили. За период с января по июнь 2026 года их экспорт составил 1,6 млрд долларов, что на 16,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вторую позицию занимают нефть и нефтепродукты с объемом экспорта 811,8 млн долларов. Прирост составил 34,6%. С большим отрывом третье место занимают лекарственные средства с объемом экспорта 364,3 млн долларов.Феноменальный прирост показал экспорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 486%, а его объем составил 202,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика