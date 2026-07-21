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Движение транспорта на проспекте Руставели в Тбилиси ограничат на четыре месяца

Движение транспорта на проспекте Руставели в Тбилиси ограничат на четыре месяца

Sputnik Грузия

Полная реконструкция проспекта Руставели в грузинской столице начнется 23 июля 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T14:05+0400

2026-07-21T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта на время ремонтных работ на проспекте Руставели будет ограничено на четыре месяца, сообщили в мэрии Тбилиси. Полная реконструкция проспекта Руставели в грузинской столице начнется 23 июля в 00:00. Работы планируют завершить в конце ноября 2026 года. Ограничения будут действовать на участке от улицы Тамар Човелидзе до площади Свободы. Кроме того, движение будет полностью запрещено на улице Васо Абашидзе. В период реконструкции автомобили смогут воспользоваться альтернативными маршрутами. Так, транспорт, следующий с проспекта Меликишвили в сторону площади Свободы, будет двигаться по улицам Тархнишвили, Барнова, Макашвили, Какабадзе, Чонкадзе, Амаглеба, Асатиани и Дадиани. Автомобили, направляющиеся с улицы Бараташвили в сторону улицы Костава, смогут объезжать перекрытый участок через улицы Табукашвили и Инашвили, площадь Первой Республики, улицы Ахвледиани и Николадзе. Транспорт с улицы Джавахишвили в направлении проспекта Руставели будет направляться через улицы Табукашвили, Лагидзе, Мари Броссе и набережную имени Гамсахурдия. Также участок улицы Грибоедова – от улицы Вано Сараджишвили до пересечения с улицей Александра Чавчавадзе – станет двусторонним. На время ремонта проспекта изменятся и маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы № 301, 305, 306, 308, 309, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 344, 345, 352, 358, 388 и 397, а также микроавтобусы № 472, 532, 540 и 541 при движении от проспекта Меликишвили будут следовать через площадь Героев и правую набережную Мтквари до улицы Бараташвили, после чего продолжат движение по привычным маршрутам. В обратном направлении транспорт будет двигаться от улицы Бараташвили через набережные к площади Героев и далее по установленным схемам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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