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Грузия приняла рекордные 2,3 миллиона туристов с начала года
Грузия приняла рекордные 2,3 миллиона туристов с начала года
Sputnik Грузия
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, из них до 2,3 миллиона были туристами, что стало новым рекордом, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Что касается туристических визитов, их число выросло на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 55,5% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (43,6% от общего числа иностранцев). Здесь лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 812,7 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии, статистика
туризм, грузия, новости, национальная администрация туризма грузии, статистика
Грузия приняла рекордные 2,3 миллиона туристов с начала года
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, из них до 2,3 миллиона были туристами, что стало новым рекордом, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2026 года сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Что касается туристических визитов, их число выросло на 0,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 55,5% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (43,6% от общего числа иностранцев). Здесь лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 812,7 тысячи путешественников.