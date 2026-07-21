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Какой сегодня церковный праздник: 21 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 21 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 21 июля отмечают день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T01:01+0400

2026-07-21T01:01+0400

2026-07-21T01:01+0400

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По церковному календарю 21 июля отмечают день памяти cвятых Прокопия и Мирдата. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Явление иконы Богородицы в КазаниПо церковному календарю 21 июля празднуют день явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани. В России это один из самых почитаемых и любимых образов Божьей Матери.Явление иконы Божьей Матери в Казани произошло 447 лет назад. Она была обретена в 1579 году на пепелище ужасного пожара, уничтожившего часть города.После пожара, уничтожившего значительную часть города, девятилетней девочке Матроне приснилась Богородица, указав на место полностью сгоревшего дома, повелела найти спрятанную в земле икону.Девочка утром рассказала о сне родителям, но на ее слова не обратили внимания. Когда Богородица явилась Матроне в третий раз, девочка вместе с матерью стали рыть в указанном месте и обрели святой образ, не тронутый огнем. Это чудо произошло 21 июля (8 июля по старому стилю).По сей день остается тайной, как попала святыня под руины. Есть предположение, что образ Божьей Матери зарыли исповедники христианства еще при татарском владычестве.Духовенство во главе с архиепископом Иеремией, прибывшее на место обретения, торжественно перенесли святой образ в приходскую церковь Николы Тульского. Копию иконы, а также изложение обстоятельств обретения и описания чудес послали в Москву.По повелению Иоанна Грозного на месте явления иконы был построен храм в честь Казанской иконы Божьей Матери и основан женский монастырь. В этой обители постриг приняли Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни.Великомученик ПрокопийПо церковному календарю 21 июля поминают великомученика Прокопия, пострадавшего во время правления императора Диоклетиана (284-305).Родился будущий святой, названный Неаний, в семье римских граждан в Иерусалиме. Отец его был христианином, а мать – язычницей. Получив блестящее образование, он был представлен Диоклетиану и быстро продвинулся по службе.Неаний в 303 году во времена открытых гонений на христиан был послан проконсулом в Александрию, чтобы ужесточить преследования Церкви. По дороге в Египет, возле сирийского города Апамеи, проконсулу было Божественное видение.Неведомый голос возвестил, что Он распятый Иисус, Сын Божий, и в это время в воздухе появилось сияющее Распятие. Неаний, ощутивший в сердце великую духовную радость, превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.Мать-язычница пожаловалась жестокому императору на сына-христианина, отвергающего римских богов. Прокуратор Иудеи вызвал проконсула и вручил ему послание Диоклетиана, полное всяческих богохульств. Прочитав императорское письмо, Неаний порвал его на глазах у всех. Его взяли под стражу и отправили в Кесарию Палестинскую, и после долгих пыток заточили темницу.Господь явился своему исповеднику в темнице, крестил его и дал ему новое имя – Прокопий. Святого пытали долго и жестоко, но он мужественно перенес все истязания. Многие стражники и воины, в том числе трибуны Никострат и Антиох, вдохновленные подвигом мученика и принявшие христианство, были казнены. Непреклонность и вера великомученика тронули и сердце матери-язычницы. Она раскаялась, стала исповедницей и была казнена.Флавиан, новый прокуратор, увидев всю бесполезность пыток, приговорил его к смертной казни.Царь КартлийскийПо церковному календарю 21 июля поминают мученика Мирдата (Митридат), царя Картлийского.Родился будущий святой во второй половине IV века. Его отец, Картлийский правитель Вараз-Бакур II, погиб в 394 году. По малолетству ни Мирдат, ни его старший брат не могли занять царский трон. Мальчика воспитал дед – царь Трдат, научивший его любить Бога и народ.На царский трон Мирдат, наделенный мудростью, доблестью, бесстрашием и мужеством, взошел в 409-м. Отменив дань Персии, молодой правитель стал готовиться к войне. Персы собрали огромную армию, но силы были неравные, и грузины потерпели поражение.Персидский шах требовал, чтобы молодой царь, попавший в плен, отрекся от христианской веры. За отказ отречься от христианской веры картлийского правителя заковали в цепи и подвергли пыткам. Он умер в тюрьме примерно в 410 году.ИмениныПо церковному календарю 21 июля именины отмечает Прокопий.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников