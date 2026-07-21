https://sputnik-georgia.ru/20260721/livni-pokazali-neobkhodimost-obnovleniya-podzemnykh-kommunikatsiy-stolitsy--mer-299728438.html

Ливни показали необходимость обновления подземных коммуникаций в Тбилиси – мэр

Ливни показали необходимость обновления подземных коммуникаций в Тбилиси – мэр

Sputnik Грузия

После ночного ливня, затопившего часть Тбилиси, мэр признал изношенность ливневой инфраструктуры города, но призвал не политизировать проблему, которая, по его... 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T11:58+0400

2026-07-21T11:58+0400

2026-07-21T12:02+0400

ливень в тбилиси

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1e/291947772_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_82751b2639d706aacad79200f4d88fc2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Городские власти окажут помощь всем жителям Тбилиси, пострадавшим от сильных ливней, а устаревшие подземные коммуникации и ливневая инфраструктура будут поэтапно модернизированы, заявил мэр столицы Каха Каладзе. В результате ливня, который обрушился на Тбилиси в ночь на 20 июля, были затоплены некоторые улицы и дороги. Горячая линия мэрии работает в круглосуточном режиме. "Мы поможем всем, чьи подвалы и дворы были затоплены. В рамках наших полномочий и возможностей поддержим каждого, кто пострадал от непогоды", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, управление городом заключается не в отрицании существующих проблем, а в том, чтобы с каждым годом быть лучше подготовленным к подобным вызовам. По словам мэра, на некоторых улицах Тбилиси ливневая канализация отсутствует, а на большинстве проспектов и улиц подземные коммуникации сильно изношены и уже не выдерживают нагрузок. Мэр подчеркнул, что их обновление будет проводиться постепенно, поскольку такие работы требуют значительных финансовых затрат, а у муниципалитета есть и другие приоритетные расходы. "С 2017 года при каждой реконструкции дорог в первую очередь обновляются подземные инженерные сети и строятся новые ливневые системы", – подчеркнул Каладзе. Говоря о последствиях непогоды, Каладзе отметил, что кратковременные, но чрезвычайно интенсивные осадки создают проблемы не только в Тбилиси, но и во многих крупных европейских столицах с современной инфраструктурой. "Ничего чрезвычайного не происходит. Все существующие проблемы будут решаться поэтапно", – заявил Каладзе. При этом мэр раскритиковал попытки политизировать последствия сильных дождей. "К сожалению, для некоторых людей каждый сильный дождь становится поводом для политических спекуляций. Наша задача – не спорить, а своевременно решать проблемы и создавать инфраструктуру, которая сделает город более устойчивым к подобным вызовам в будущем", – сказал Каладзе. По словам мэра, не осталось ни одного места, куда бы не прибыли соответствующие службы муниципалитета или сотрудники районных администраций, чтобы установить контакт с жителями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ливень в тбилиси, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе