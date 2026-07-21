https://sputnik-georgia.ru/20260721/masshtabnyy-remont-prospekta-rustaveli-nachinaetsya-s-23-iyulya--299728668.html

Масштабный ремонт проспекта Руставели начинается с 23 июля

Масштабный ремонт проспекта Руставели начинается с 23 июля

Sputnik Грузия

Завершить работы по реконструкции планируют к концу ноября 2026 года 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T13:04+0400

2026-07-21T13:04+0400

2026-07-21T13:04+0400

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реставрация

шота руставели

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полная реконструкция проспекта Руставели в Тбилиси начнется 23 июля в 00:00 – на части улиц будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Работы охватят участок от улицы Тамар Човелидзе до площади Свободы – почти 2 километра дорожного полотна. Завершить реконструкцию планируется к концу ноября. "Начало проекта полной реконструкции проспекта Руставели было отложено по ряду причин. Тендер объявлялся несколько раз. Работы начнутся в 00:00 23 июля, с этого времени движение всех видов транспорта по проспекту Руставели и части улицы Мераба Костава будет полностью ограничено", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По словам мэра, проспект Руставели – визитная карточка Тбилиси как в визуальном, так и в историческом плане. "Проспект, переживший множество радостей, побед, страданий и печалей, должен быть настолько хорошо обустроен и современен, чтобы гости нашей страны и местные жители испытывали за него гордость", – сказал Каладзе. На первом этапе проекта будет обновлена подземная инфраструктура: заменят центральные системы водоснабжения, канализации, ливневой сети и газоснабжения. Воздушные линии будут перенесены в подземные кабельные каналы, также установят подземные контейнеры для сбора отходов. Кроме того, в рамках реконструкции обновят проезжую часть и тротуары, уложат новый асфальт, полностью заменят системы наружного и LED-освещения. Особое внимание, по словам мэра, будет уделено озеленению и безопасности пешеходов. Планируется обновить зеленые зоны, высадить новые деревья и растения, оборудовать наземные пешеходные переходы, установить дорожные знаки и нанести разметку. Инфраструктура проспекта будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Работы будет выполнять городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, реставрация, шота руставели