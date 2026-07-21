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Нона Гаприндашвили: национальная гордость Грузии – видео
Нона Гаприндашвили: национальная гордость Грузии – видео
Sputnik Грузия
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди. В 15 лет она стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T14:25+0400
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В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка, чемпионка мира, которую называют национальной гордостью Грузии, в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов старше 65 лет.В 2023 году она учредила проект "Сыграй с королевой шахмат" и отправилась в турне по городам Европы. В 2025 году она выступила на чемпионате Европы среди сеньоров в Италии. В этом году Нона стала первым обладателем спортивной награды имени Георгия Николадзе.
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грузия, спорт, шахматы, нона гаприндашвили, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , видео
Нона Гаприндашвили: национальная гордость Грузии – видео
14:25 21.07.2026 (обновлено: 14:41 21.07.2026)
Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди. В 15 лет она стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет
В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка, чемпионка мира, которую называют национальной гордостью Грузии, в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов старше 65 лет.
В 2023 году она учредила проект "Сыграй с королевой шахмат" и отправилась в турне по городам Европы. В 2025 году она выступила на чемпионате Европы среди сеньоров в Италии. В этом году Нона стала первым обладателем спортивной награды имени Георгия Николадзе.