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Нона Гаприндашвили: национальная гордость Грузии – видео

Нона Гаприндашвили: национальная гордость Грузии – видео

Sputnik Грузия

Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди. В 15 лет она стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет 21.07.2026, Sputnik Грузия

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В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка, чемпионка мира, которую называют национальной гордостью Грузии, в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов старше 65 лет.В 2023 году она учредила проект "Сыграй с королевой шахмат" и отправилась в турне по городам Европы. В 2025 году она выступила на чемпионате Европы среди сеньоров в Италии. В этом году Нона стала первым обладателем спортивной награды имени Георгия Николадзе.

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