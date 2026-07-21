https://sputnik-georgia.ru/20260721/novyy-etap-posle-fishera-v-gruzii-zayavili-o-nadezhde-na-sblizhenie-s-germaniey-299732128.html

Новый этап после Фишера? В Грузии заявили о надежде на сближение с Германией

Новый этап после Фишера? В Грузии заявили о надежде на сближение с Германией

Sputnik Грузия

Петер Фишер занимал пост посла Германии в Грузии с 2022 года 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T16:07+0400

2026-07-21T16:07+0400

2026-07-21T16:07+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. После ухода Петера Фишера с должности посла власти Германии поймут необходимость развития дружественных отношений с Грузией, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Фишер занимал пост посла Германии в Грузии с 2022 года и завершил свою дипломатическую миссию в июне 2026 года. Вскоре после его ухода с официального сайта МИД Германии была удалена информация, в которой Саломе Зурабишвили была указана как действующий президент Грузии. Ранее также стало известно, что посол Грузии в Германии Александр Картозия вручит верительные грамоты президенту Германии 23 июля. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили заявил, что Грузия открыта для восстановления отношений с Германией и для возвращения двусторонних связей к уровню традиционной дружбы. По его словам, дальнейшее развитие отношений зависит от немецкой стороны. "Мяч действительно находится на стороне Германии. Мы будем наблюдать за развитием событий", – отметил депутат. Комментируя назначение нового посла Германии в Грузии, Матикашвили заявил, что Тбилиси будет приветствовать представителя, который будет настроен на укрепление дружественных отношений между двумя странами. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляли желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственными за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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германия, новости, грузия, тбилиси, берлин, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, александр картозия, "сила народа"