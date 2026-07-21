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Песков: Россия проводит СВО для того, чтобы на Украине не было войск НАТО
Песков: Россия проводит СВО для того, чтобы на Украине не было войск НАТО
Sputnik Грузия
Российская сторона в том числе на высшем уровне неоднократно говорила о недопустимости присутствия натовских военных на Украине 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T17:36+0400
2026-07-21T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал заявления Европарламента о том, что учения "коалиции желающих" в Польше могут стать подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.Песков напомнил, что страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о намерении разместить свои военные контингенты на Украине, и это не мечта, а их реальные планы.Для России, по его словам, размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо. Об этом говорилось неоднократно в том числе на высшем уровне.В феврале генсек Североатлантического альянса Марк Рютте говорил о том, что как только будет заключено мирное соглашение по украинскому конфликту, иностранные войска появятся на Украине. Он уточнил, что это будут и самолеты, и поддержка в море, – но от тех стран НАТО, "кто согласился" отправить свои войска.В Кремле неоднократно говорили о том, что Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных – в том числе НАТО – на Украине. Отмечалось, что основной причиной текущего конфликта стала именно попытка НАТО проникнуть на Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, украина, минск, польша, дмитрий песков, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, минск, польша, дмитрий песков, нато, обострение ситуации вокруг украины
Песков: Россия проводит СВО для того, чтобы на Украине не было войск НАТО
17:36 21.07.2026 (обновлено: 22:44 21.07.2026)
Российская сторона в том числе на высшем уровне неоднократно говорила о недопустимости присутствия натовских военных на Украине
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал заявления Европарламента о том, что учения "коалиции желающих" в Польше могут стать подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.
"Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится", — сказал он.
Песков напомнил, что страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о намерении разместить свои военные контингенты на Украине, и это не мечта, а их реальные планы.
Для России, по его словам, размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо. Об этом говорилось неоднократно в том числе на высшем уровне.
В феврале генсек Североатлантического альянса Марк Рютте говорил о том, что как только будет заключено мирное соглашение по украинскому конфликту, иностранные войска появятся на Украине. Он уточнил, что это будут и самолеты, и поддержка в море, – но от тех стран НАТО, "кто согласился" отправить свои войска.
В Кремле неоднократно говорили о том, что Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных – в том числе НАТО – на Украине. Отмечалось, что основной причиной текущего конфликта стала именно попытка НАТО проникнуть на Украину.