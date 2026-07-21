https://sputnik-georgia.ru/20260721/populyarnye-gruzinskie-blyuda-opasnye-dlya-figury---video-299730881.html

Популярные грузинские блюда, "опасные" для фигуры – видео

Популярные грузинские блюда, "опасные" для фигуры – видео

Sputnik Грузия

Традиционная грузинская кухня вкусна, но изобилует тяжелой пищей. Нездоровой ее делают обилие белого хлеба, жиров и соли. 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T13:25+0400

2026-07-21T13:25+0400

2026-07-21T13:33+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

грузия

общество

грузинская кухня

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/15/299730706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_661d53ed22778dbae1061d59b55108db.jpg

В грузинской кухне много сытных и калорийных блюд с обилием теста, масла и сочного мяса. Вот некоторые из них, которые наносят "гастрономический удар" по фигуре:хачапури по-аджарски – "лодочка" из теста с сыром, яйцом и сливочным маслом; шкмерули – запеченная курица, которая подается в обильном соусе из чеснока и сливок; кубдари – сванский пирог, начиненный рубленым мясом с большим количеством специй и лука; эларджи – мегрельское блюдо, представляющее собой густую и тягучую кукурузную кашу с большим количеством сыра сулугуни; оджахури – жареная свинина с картофелем, с большим количеством масла и специй.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, общество, грузинская кухня, видео