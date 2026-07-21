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Популярные грузинские блюда, "опасные" для фигуры – видео
Популярные грузинские блюда, "опасные" для фигуры – видео
Sputnik Грузия
Традиционная грузинская кухня вкусна, но изобилует тяжелой пищей. Нездоровой ее делают обилие белого хлеба, жиров и соли. 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T13:25+0400
2026-07-21T13:25+0400
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В грузинской кухне много сытных и калорийных блюд с обилием теста, масла и сочного мяса. Вот некоторые из них, которые наносят "гастрономический удар" по фигуре:хачапури по-аджарски – "лодочка" из теста с сыром, яйцом и сливочным маслом; шкмерули – запеченная курица, которая подается в обильном соусе из чеснока и сливок; кубдари – сванский пирог, начиненный рубленым мясом с большим количеством специй и лука; эларджи – мегрельское блюдо, представляющее собой густую и тягучую кукурузную кашу с большим количеством сыра сулугуни; оджахури – жареная свинина с картофелем, с большим количеством масла и специй.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, общество, грузинская кухня, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, общество, грузинская кухня, видео
Популярные грузинские блюда, "опасные" для фигуры – видео
13:25 21.07.2026 (обновлено: 13:33 21.07.2026)
Традиционная грузинская кухня вкусна, но изобилует тяжелой пищей. Нездоровой ее делают обилие белого хлеба, жиров и соли.
В грузинской кухне много сытных и калорийных блюд с обилием теста, масла и сочного мяса. Вот некоторые из них, которые наносят "гастрономический удар" по фигуре:
хачапури по-аджарски – "лодочка" из теста с сыром, яйцом и сливочным маслом; шкмерули – запеченная курица, которая подается в обильном соусе из чеснока и сливок; кубдари – сванский пирог, начиненный рубленым мясом с большим количеством специй и лука; эларджи – мегрельское блюдо, представляющее собой густую и тягучую кукурузную кашу с большим количеством сыра сулугуни; оджахури – жареная свинина с картофелем, с большим количеством масла и специй.