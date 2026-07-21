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Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины

Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины

Sputnik Грузия

Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух граждан Украины в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к содействию незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали сбыть особо крупную партию наркотических веществ различными способами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии