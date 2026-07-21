Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260721/taynik-s-metadonom-i-skhema-sbyta-v-gruzii-zaderzhali-dvukh-grazhdan-ukrainy-299726441.html
Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины
Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины
Sputnik Грузия
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T15:06+0400
2026-07-21T15:09+0400
происшествия
грузия
новости
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199050_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_013080bcf77cac9bba01a7788482b198.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух граждан Украины в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к содействию незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали сбыть особо крупную партию наркотических веществ различными способами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199050_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f06a700688dbaebf54848dbf728d8f31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии

Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины

15:06 21.07.2026 (обновлено: 15:09 21.07.2026)
© photo: Sputnik / StringerЗдание полиции в районе Ваке
Здание полиции в районе Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух граждан Украины в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к содействию незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали сбыть особо крупную партию наркотических веществ различными способами.

В ходе следственного эксперимента правоохранители изъяли из указанного задержанными тайника особо крупную партию наркотического средства метадона. Кроме того, при обыске их временного места проживания были обнаружены материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0