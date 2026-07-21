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Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины
Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины
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Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 21.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух граждан Украины в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к содействию незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали сбыть особо крупную партию наркотических веществ различными способами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Тайник с метадоном и схема сбыта: в Грузии задержали двух граждан Украины
15:06 21.07.2026 (обновлено: 15:09 21.07.2026)
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух граждан Украины в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в подготовке к содействию незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, обвиняемые разработали схему распространения наркотиков и планировали сбыть особо крупную партию наркотических веществ различными способами.
В ходе следственного эксперимента правоохранители изъяли из указанного задержанными тайника особо крупную партию наркотического средства метадона. Кроме того, при обыске их временного места проживания были обнаружены материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.