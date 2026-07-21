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ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию, январь-июнь 2026 года
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной администрации туризма, за период с января по июнь 2026 года в Грузию было совершено 2,7 млн визитов. Этот показатель на 2,7% ниже, чем... 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T11:31+0400
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По данным Национальной администрации туризма, за период с января по июнь 2026 года в Грузию было совершено 2,7 млн визитов. Этот показатель на 2,7% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.Граждане России удерживают лидерство с показателем в 610,8 тыс. визитов. На втором месте находится Турция – 525,4 тыс. визитов, а на третьем – Армения с показателем в 360 тыс. визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, экономика, турция, армения, инфографика, новости, инфографика
туризм, грузия, экономика, турция, армения, инфографика, новости, инфографика
По данным Национальной администрации туризма, за период с января по июнь 2026 года в Грузию было совершено 2,7 млн визитов. Этот показатель на 2,7% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.
Граждане России удерживают лидерство с показателем в 610,8 тыс. визитов. На втором месте находится Турция – 525,4 тыс. визитов, а на третьем – Армения с показателем в 360 тыс. визитов.