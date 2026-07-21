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В Грузии задержали двух иностранцев с крупной партией марихуаны

В Грузии задержали двух иностранцев с крупной партией марихуаны

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное лишение свободы 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T17:08+0400

2026-07-21T17:08+0400

2026-07-21T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Полиция задержала двух иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, сообщает МВД Грузии. Во время обыска личных вещей задержанных и их временного места проживания в Тбилиси правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере. В частности, полиция обнаружила 331 упаковку марихуаны, предназначенную для реализации. Также были изъяты материалы для расфасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное лишение свободы. В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение марихуаны для личных целей остаются административным правонарушением, а хранение в крупных количествах, реализация и содействие ее реализации являются уголовным преступлением. Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, марихуана, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркоторговля, наркотики