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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 3,8 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 21.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-21T09:01+0400

2026-07-21T09:01+0400

2026-07-21T09:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2026 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 млрд долларов, что на 0,7% больше, чем в первом полугодии 2025 года.Экспорт составил 3,8 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,2 миллиарда долларов, что на 10,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и другую продукцию.В январе-июне 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 974,3%, медных руд и концентратов – на 287,4%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 74,3%, и ферросплавов – на 54%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22,9%, а также спиртных напитков – на 7,4% и натурального виноградного вина – на 3,7%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 486,1%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 443,0%, а также медных руд и концентратов – 237,1%.С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 16,7% и вычислительных машин и их блоков – на 0,5%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,6 миллиарда долларов, или 12,8% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика