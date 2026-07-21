Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
09:01 21.07.2026 (обновлено: 09:03 21.07.2026)
© photo: Sputnik / StringerНефтяные железнодорожные цистерны в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 3,8 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2026 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 млрд долларов, что на 0,7% больше, чем в первом полугодии 2025 года.
© SputnikВнешнеторговый оборот Грузии, январь-июнь 2026 года
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-июнь 2026 года
© Sputnik
Экспорт составил 3,8 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,2 миллиарда долларов, что на 10,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и другую продукцию.
© SputnikЧто продает Грузия, январь-июнь 2026 года
Что продает Грузия, январь-июнь 2026 года
© Sputnik
В январе-июне 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 974,3%, медных руд и концентратов – на 287,4%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 74,3%, и ферросплавов – на 54%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22,9%, а также спиртных напитков – на 7,4% и натурального виноградного вина – на 3,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки.
© SputnikЧто покупает Грузия, январь-июнь 2026 года
Что покупает Грузия, январь-июнь 2026 года
© Sputnik
За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 486,1%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 443,0%, а также медных руд и концентратов – 237,1%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 16,7% и вычислительных машин и их блоков – на 0,5%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,6 миллиарда долларов, или 12,8% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikКрупнейшие экономические партнеры Грузии, январь-июнь 2026 года
Крупнейшие экономические партнеры Грузии, январь-июнь 2026 года
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.