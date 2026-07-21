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ВС России поразили объекты в порту "Одесса"
ВС России поразили объекты в порту "Одесса"
Sputnik Грузия
Для нанесения ударов российские военные использовали высокоточное оружие, в результате цели были поражены 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T15:49+0400
2026-07-21T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры в "Одессе", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.Удары пришлись ночью во вторник по портам, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ.В понедельник российские военные в течение дня били по украинским портам и кораблям.ВС также атаковали и два сухогруза в порту "Одесса", когда там производили разгрузку грузов, которые предназначались для военных целей. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.Российские военные регулярно наносят удары по портам на Украине, которые используются для доставки грузов для украинских вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, одесса, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, одесса, обострение ситуации вокруг украины
ВС России поразили объекты в порту "Одесса"
15:49 21.07.2026 (обновлено: 22:44 21.07.2026)
Для нанесения ударов российские военные использовали высокоточное оружие, в результате цели были поражены
ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры в "Одессе", сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Удары пришлись ночью во вторник по портам, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.
В понедельник российские военные в течение дня били по украинским портам и кораблям.
ВС также атаковали и два сухогруза в порту "Одесса", когда там производили разгрузку грузов, которые предназначались для военных целей. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
Российские военные регулярно наносят удары по портам на Украине, которые используются для доставки грузов для украинских вооруженных формирований.