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Встречи на высшем уровне: премьер Грузии отправился в Сингапур
Встречи на высшем уровне: премьер Грузии отправился в Сингапур
Sputnik Грузия
Основной темой встреч станут инвестиционные возможности Грузии и перспективы развития сотрудничества 21.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-21T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур, где проведет встречи с руководством страны, говорится в сообщении администрации правительства. В рамках визита глава грузинского правительства встретится с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом и спикером парламента Сиа Киан Пэном. Кроме того, запланированы переговоры с представителями компаний, работающих в сфере финансовых технологий. Основной темой встреч станут инвестиционные возможности Грузии и перспективы развития сотрудничества. В Сингапур Кобахидзе отправляется в сопровождении правительственной делегации. В ее состав входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, сингапур, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили
грузия, экономика, новости, сингапур, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили
Встречи на высшем уровне: премьер Грузии отправился в Сингапур
Основной темой встреч станут инвестиционные возможности Грузии и перспективы развития сотрудничества
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур, где проведет встречи с руководством страны, говорится в сообщении администрации правительства.
В рамках визита глава грузинского правительства встретится с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом и спикером парламента Сиа Киан Пэном.
Кроме того, запланированы переговоры с представителями компаний, работающих в сфере финансовых технологий. Основной темой встреч станут инвестиционные возможности Грузии и перспективы развития сотрудничества.
В Сингапур Кобахидзе отправляется в сопровождении правительственной делегации. В ее состав входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.