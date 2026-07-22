https://sputnik-georgia.ru/20260722/borba-s-shumom-v-stolitse-gruzii-narushitelyam-grozyat-krupnye-shtrafy---video-299756392.html
Борьба с шумом в столице Грузии: нарушителям грозят крупные штрафы – видео
Борьба с шумом в столице Грузии: нарушителям грозят крупные штрафы – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на... 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T13:08+0400
2026-07-22T13:08+0400
2026-07-22T13:48+0400
грузия
видео
шум
штраф
тбилиси
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/16/299756221_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_70979f901fb1fde92eb98880dbb94c21.jpg
В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на превышение норм шума.Борьба с шумом в Тбилиси регулируется строгими законодательными нормами, ограничивающими уровень децибел в дневное и ночное время. Нормы допустимого шума касаются квартир, различных объектов, баров и ресторанов.Штраф для физических лиц составляет 150 лари, а в случае многократных нарушений – 1 000 лари. Для юридических лиц наказание строже – 1 500 лари за первое нарушение и 10 тыс. лари – если превышение норм шума будет продолжаться и дальше.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/16/299756221_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_90fc80e829e117ec78aa3c4f1a76bc3f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, видео, шум, штраф, тбилиси, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , видео
грузия, видео, шум, штраф, тбилиси, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , видео
Борьба с шумом в столице Грузии: нарушителям грозят крупные штрафы – видео
13:08 22.07.2026 (обновлено: 13:48 22.07.2026)
В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на превышение норм шума
В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на превышение норм шума.
Борьба с шумом в Тбилиси регулируется строгими законодательными нормами, ограничивающими уровень децибел в дневное и ночное время. Нормы допустимого шума касаются квартир, различных объектов, баров и ресторанов.
Штраф для физических лиц составляет 150 лари, а в случае многократных нарушений – 1 000 лари. Для юридических лиц наказание строже – 1 500 лари за первое нарушение и 10 тыс. лари – если превышение норм шума будет продолжаться и дальше.