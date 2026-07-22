https://sputnik-georgia.ru/20260722/borba-s-shumom-v-stolitse-gruzii-narushitelyam-grozyat-krupnye-shtrafy---video-299756392.html

Борьба с шумом в столице Грузии: нарушителям грозят крупные штрафы – видео

Борьба с шумом в столице Грузии: нарушителям грозят крупные штрафы – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на... 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T13:08+0400

2026-07-22T13:08+0400

2026-07-22T13:48+0400

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В Тбилиси ежегодно тысячи жителей подают жалобы на шум. Только в июне 2026 года в столице муниципальная инспекция зафиксировала более 2,2 тыс. жалоб на превышение норм шума.Борьба с шумом в Тбилиси регулируется строгими законодательными нормами, ограничивающими уровень децибел в дневное и ночное время. Нормы допустимого шума касаются квартир, различных объектов, баров и ресторанов.Штраф для физических лиц составляет 150 лари, а в случае многократных нарушений – 1 000 лари. Для юридических лиц наказание строже – 1 500 лари за первое нарушение и 10 тыс. лари – если превышение норм шума будет продолжаться и дальше.

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