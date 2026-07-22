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Что мы едим? В Тбилиси изъяли 19 тонн просроченной говядины

Что мы едим? В Тбилиси изъяли 19 тонн просроченной говядины

Sputnik Грузия

Сотрудники Следственной службы изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество просроченной продукции из магазина обвиняемого 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T21:02+0400

2026-07-22T21:02+0400

2026-07-22T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии выявила факт реализации 19 тонн просроченной и опасной для здоровья мясной продукции в Тбилиси, сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, обвиняемый приобрел у иностранного гражданина 19 тонн просроченной говядины, которая хранилась на одном из холодильных складов в Тбилиси. В дальнейшем он планировал постепенно перевозить продукцию в принадлежащий ему мясной магазин для ее продажи. Сотрудники Следственной службы изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество просроченной продукции из магазина обвиняемого и из холодильного склада. По факту реализации продукции, представляющей угрозу для здоровья, возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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