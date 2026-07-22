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Дом, где родился Гитлер, стал полицейским участком в Австрии

Дом, где родился Гитлер, стал полицейским участком в Австрии

Sputnik Грузия

Спустя годы споров бывший дом Гитлера в австрийском Браунау избавился от статуса места паломничества неонацистов 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T14:48+0400

2026-07-22T14:48+0400

2026-07-22T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, в среду официально открылось в новом качестве – как полицейский участок. Власти Австрии рассчитывают, что это решение положит конец превращению дома в место паломничества неонацистов.Здание находилось в частной собственности, там долгое время располагалась благотворительная организация для лиц с ОВЗ. После многолетних дебатов Австрия выкупила дом по решению суда в 2017 году, а два года спустя объявила о его перестройке под полицейский участок.Единственное напоминание о прошлом здания – камень на тротуаре, привезенный из концлагеря Маутхаузен, с надписью "Никогда больше фашизма" без упоминания имени Гитлера. На белом фасаде здания теперь значится только слово "Полиция"."Цель заключалась в том, чтобы исключить любую связь с Адольфом Гитлером, чтобы лишить здание этой мистики", – заявил журналистам глава исторического отдела МВД Австрии Штефан Мльцох. По его словам, Гитлер прожил в этом доме всего несколько недель в 1889 году, после чего его семья переехала.Мэр Браунау Йоханнес Вайдбахер, входивший в комиссию, рекомендовавшую передать здание под официальные административные нужды, заявил агентству Reuters, что местные жители в целом приняли это решение. "Сработает ли он так, как мы все надеемся и ожидаем, нам еще предстоит увидеть", – добавил он.Против проекта выступил Комитет Маутхаузена – крупнейшее объединение переживших Холокост в Австрии. Его представитель Роберт Эйтер заявил, что решение разместить в здании полицейский участок неуместно и что властям следует делать больше для привлечения внимания к преступлениям Гитлера. "Мир не забудет, где родился самый ужасный массовый убийца в истории", – отметил он, добавив, что число неонацистов, приезжающих в Браунау, вряд ли уменьшится.Мнения местных жителей разделились. 74-летняя жительница города Ирен сказала, что предпочла бы, чтобы в здании осталась благотворительная организация. Однако большинство опрошенных журналистами местных жителей отнеслись к переменам с пониманием – агент по недвижимости Томас Спрейтц назвал решение хорошей идеей, отметив, что теперь визиты неонацистских групп к зданию – "уже история".Гитлеровское приветствие и другие нацистские символы в Австрии запрещены законом. По данным местных властей, сейчас у здания фиксируются лишь единичные инциденты с участием посетителей – реже, чем раньше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, общество, австрия, адольф гитлер