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Глава МИД: партнерство с Сингапуром укрепит роль Грузии в регионе

Глава МИД: партнерство с Сингапуром укрепит роль Грузии в регионе

Sputnik Грузия

В МИД Грузии подчеркивают, что потенциал двусторонних связей пока используется не в полной мере 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур заинтересованы в углублении политического и экономического сотрудничества, что будет способствовать укреплению роли Грузии в регионе, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили после встреч премьер-министра Ираклия Кобахидзе с руководством Сингапура.Бочоришвили входит в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который находится в Сингапуре с рабочим визитом. Глава правительства Грузии уже провел встречи со своим коллегой Лоуренсом Вонгом, а также с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом."На встречах с руководителями стран мы обсудили возможности углубления политических и экономических связей. У обеих стран есть интерес к развитию сотрудничества между нашими государствами, что, в свою очередь, будет способствовать взаимодействию и партнерству между регионами. Это важно как для Сингапура, так и для Грузии, а также для укрепления роли Грузии на Южном Кавказе и за его пределами – в более широком региональном контексте", – заявила Бочоришвили.Министр подчеркнула, что особый потенциал существует в сфере деловых связей. По ее словам, визит грузинской делегации будет использован для активизации контактов между предпринимателями двух стран и поиска новых возможностей для экономического сотрудничества."Потенциал для усиления отношений между двумя странами действительно существует, и, конечно, мы должны предпринять шаги к тому, чтобы этот потенциал был полностью использован", – подчеркнула глава МИД.В рамках визита также запланирована встреча Кобахидзе со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном. Кроме того, премьер-министр проведет встречу в формате круглого стола с представителями финтех-компаний, а также с исполнительным директором международного аэропорта Сингапура.В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, сингапур, мариам квривишвили