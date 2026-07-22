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Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики

Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики

Sputnik Грузия

На встрече с сингапурским коллегой глава Минэкономики Грузии сделала ставку на два ключевых проекта – новый аэропорт Тбилиси и порт Анаклия – как на основу... 22.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили сотрудничество в сферах транспорта, логистики, гражданской авиации, морского транспорта, информационных технологий и туризма, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио. В ходе встречи были рассмотрены направления экономического сотрудничества между двумя странами. Квривишвили подробно рассказала о развитии Грузии как регионального транспортно-логистического хаба, сделав акцент на государственных инвестициях в такую важную инфраструктуру, как порты, железные дороги, автомагистрали, аэропорты и другие объекты. Была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в контексте Среднего коридора. Говоря о запланированных инфраструктурных проектах, министр уделила особое внимание стратегическому значению строительства нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия. Кроме того, стороны уделили особое внимание укреплению партнерства в сфере морской логистики. Было отмечено, что в процессе развития Среднего коридора Грузия активно работает над цифровой трансформацией морской отрасли. На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества в секторе гражданской авиации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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