Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики
14:55 22.07.2026 (обновлено: 14:59 22.07.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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На встрече с сингапурским коллегой глава Минэкономики Грузии сделала ставку на два ключевых проекта – новый аэропорт Тбилиси и порт Анаклия – как на основу будущего развития Среднего коридора
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили сотрудничество в сферах транспорта, логистики, гражданской авиации, морского транспорта, информационных технологий и туризма, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.
В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио.
В ходе встречи были рассмотрены направления экономического сотрудничества между двумя странами.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Квривишвили подробно рассказала о развитии Грузии как регионального транспортно-логистического хаба, сделав акцент на государственных инвестициях в такую важную инфраструктуру, как порты, железные дороги, автомагистрали, аэропорты и другие объекты.
Была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в контексте Среднего коридора.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Говоря о запланированных инфраструктурных проектах, министр уделила особое внимание стратегическому значению строительства нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия.
Кроме того, стороны уделили особое внимание укреплению партнерства в сфере морской логистики. Было отмечено, что в процессе развития Среднего коридора Грузия активно работает над цифровой трансформацией морской отрасли.
На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества в секторе гражданской авиации.