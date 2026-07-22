Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260722/gruziya-i-singapur-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sferakh-transporta-i-logistiki-299757967.html
Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики
Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики
Sputnik Грузия
На встрече с сингапурским коллегой глава Минэкономики Грузии сделала ставку на два ключевых проекта – новый аэропорт Тбилиси и порт Анаклия – как на основу... 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T14:55+0400
2026-07-22T14:59+0400
экономика
грузия
новости
анаклия
тбилиси
сингапур
мариам квривишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/16/299757494_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_920d6abdbba8d7667ec210197d08fd6b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили сотрудничество в сферах транспорта, логистики, гражданской авиации, морского транспорта, информационных технологий и туризма, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио. В ходе встречи были рассмотрены направления экономического сотрудничества между двумя странами. Квривишвили подробно рассказала о развитии Грузии как регионального транспортно-логистического хаба, сделав акцент на государственных инвестициях в такую важную инфраструктуру, как порты, железные дороги, автомагистрали, аэропорты и другие объекты. Была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в контексте Среднего коридора. Говоря о запланированных инфраструктурных проектах, министр уделила особое внимание стратегическому значению строительства нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия. Кроме того, стороны уделили особое внимание укреплению партнерства в сфере морской логистики. Было отмечено, что в процессе развития Среднего коридора Грузия активно работает над цифровой трансформацией морской отрасли. На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества в секторе гражданской авиации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
анаклия
тбилиси
сингапур
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/16/299757494_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_b6eda9f4e61a72ed4e30623b39026f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, анаклия, тбилиси, сингапур, мариам квривишвили
экономика, грузия, новости, анаклия, тбилиси, сингапур, мариам квривишвили

Грузия и Сингапур углубляют сотрудничество в сферах транспорта и логистики

14:55 22.07.2026 (обновлено: 14:59 22.07.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2026
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
На встрече с сингапурским коллегой глава Минэкономики Грузии сделала ставку на два ключевых проекта – новый аэропорт Тбилиси и порт Анаклия – как на основу будущего развития Среднего коридора
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили сотрудничество в сферах транспорта, логистики, гражданской авиации, морского транспорта, информационных технологий и туризма, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.
В рамках визита премьер-министра Грузии в Сингапур министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио.
В ходе встречи были рассмотрены направления экономического сотрудничества между двумя странами.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2026
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Квривишвили подробно рассказала о развитии Грузии как регионального транспортно-логистического хаба, сделав акцент на государственных инвестициях в такую важную инфраструктуру, как порты, железные дороги, автомагистрали, аэропорты и другие объекты.
Была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в контексте Среднего коридора.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2026
Министр экономики Грузии Мариам Квривишвили встретилась с исполняющим обязанности министра транспорта и государственным министром финансов Сингапура Джеффри Сио
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Говоря о запланированных инфраструктурных проектах, министр уделила особое внимание стратегическому значению строительства нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия.
Кроме того, стороны уделили особое внимание укреплению партнерства в сфере морской логистики. Было отмечено, что в процессе развития Среднего коридора Грузия активно работает над цифровой трансформацией морской отрасли.
На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества в секторе гражданской авиации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0