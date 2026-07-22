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Инвестиции, инновации и логистика: о чем говорили премьер Грузии и лидеры Сингапура
Инвестиции, инновации и логистика: о чем говорили премьер Грузии и лидеры Сингапура
Sputnik Грузия
Тбилиси рассматривает Сингапур как важного партнера для усиления своей роли финансового и логистического узла 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T11:58+0400
2026-07-22T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития политических и культурных связей, а также взаимодействия в сферах туризма и инноваций обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам.Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского правительства в Сингапур, куда он прибыл вместе с правительственной делегацией в понедельник.Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельно обсуждались благоприятный бизнес-климат в Грузии и инвестиционные возможности страны.Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах туризма и инноваций, подчеркнув важность эффективного использования имеющегося потенциала.По итогам встречи премьер-министр Грузии и президент Сингапура выразили надежду, что визит на высоком уровне выведет двусторонние отношения на новый этап.Переговоры с премьер-министром СингапураДальнейшее развитие партнерства между Грузией и Сингапуром, а также перспективы сотрудничества в сферах инвестиций и инноваций Ираклий Кобахидзе обсудил с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом."Мы обсудили растущее партнерство между нашими странами. Особое внимание в ходе встречи было уделено неиспользованному потенциалу в сферах инвестиций и инноваций, а также возможностям дальнейшего развития сотрудничества", – написал Кобахидзе в соцсети X.По информации администрации правительства Грузии, в ходе встречи стороны отметили многолетние плодотворные отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в сферах, представляющих общий интерес.Лидеры также обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте речь шла о проведенных в Грузии экономических и структурных реформах, устойчивом экономическом росте страны и благоприятном инвестиционном климате.Стороны подчеркнули важную роль Грузии в укреплении транспортной связанности Европы и Азии, а также рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортной отрасли и сфере туризма.В завершение встречи Кобахидзе пригласил премьер-министра Сингапура посетить Грузию с официальным визитом. Глава грузинского правительства также оставил памятную запись в книге почетных гостей резиденции Истана.Программа визитаВ рамках визита также запланирована встреча Кобахидзе со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном. Кроме того, премьер-министр проведет встречу в формате круглого стола с представителями финтех-компаний, а также с исполнительным директором международного аэропорта Сингапура.Как отметил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани, Сингапур является одним из ключевых финансовых и логистических хабов Азии, а Грузия стремится укрепить аналогичную роль в своем регионе."Сингапур является финансовым и логистическим хабом региона. Аналогичную роль в своем регионе играет и Грузия. Мы вкладываем значительные инвестиции в развитие связанности, а также в то, чтобы Грузия еще больше укрепила свои позиции в качестве финансового и логистического хаба. Поэтому углубление экономического сотрудничества с Сингапуром и обмен опытом по различным направлениям имеют для нас большое значение", – заявил Жоржолиани.В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили, сингапур, азия, тбилиси, политика
грузия, новости, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили, сингапур, азия, тбилиси, политика

Инвестиции, инновации и логистика: о чем говорили премьер Грузии и лидеры Сингапура

11:58 22.07.2026 (обновлено: 12:11 22.07.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер Грузии в Сингапуре
Премьер Грузии в Сингапуре - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Тбилиси рассматривает Сингапур как важного партнера для усиления своей роли финансового и логистического узла
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития политических и культурных связей, а также взаимодействия в сферах туризма и инноваций обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского правительства в Сингапур, куда он прибыл вместе с правительственной делегацией в понедельник.
Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельно обсуждались благоприятный бизнес-климат в Грузии и инвестиционные возможности страны.

"Премьер-министр подтвердил готовность правительства Грузии к углублению сотрудничества с крупнейшими финансовыми центрами и инвестиционными фондами Сингапура", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах туризма и инноваций, подчеркнув важность эффективного использования имеющегося потенциала.
По итогам встречи премьер-министр Грузии и президент Сингапура выразили надежду, что визит на высоком уровне выведет двусторонние отношения на новый этап.

Переговоры с премьер-министром Сингапура

Дальнейшее развитие партнерства между Грузией и Сингапуром, а также перспективы сотрудничества в сферах инвестиций и инноваций Ираклий Кобахидзе обсудил с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
"Мы обсудили растущее партнерство между нашими странами. Особое внимание в ходе встречи было уделено неиспользованному потенциалу в сферах инвестиций и инноваций, а также возможностям дальнейшего развития сотрудничества", – написал Кобахидзе в соцсети X.
По информации администрации правительства Грузии, в ходе встречи стороны отметили многолетние плодотворные отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в сферах, представляющих общий интерес.
Лидеры также обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте речь шла о проведенных в Грузии экономических и структурных реформах, устойчивом экономическом росте страны и благоприятном инвестиционном климате.
Стороны подчеркнули важную роль Грузии в укреплении транспортной связанности Европы и Азии, а также рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортной отрасли и сфере туризма.
В завершение встречи Кобахидзе пригласил премьер-министра Сингапура посетить Грузию с официальным визитом. Глава грузинского правительства также оставил памятную запись в книге почетных гостей резиденции Истана.

Программа визита

В рамках визита также запланирована встреча Кобахидзе со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном. Кроме того, премьер-министр проведет встречу в формате круглого стола с представителями финтех-компаний, а также с исполнительным директором международного аэропорта Сингапура.
Как отметил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани, Сингапур является одним из ключевых финансовых и логистических хабов Азии, а Грузия стремится укрепить аналогичную роль в своем регионе.
"Сингапур является финансовым и логистическим хабом региона. Аналогичную роль в своем регионе играет и Грузия. Мы вкладываем значительные инвестиции в развитие связанности, а также в то, чтобы Грузия еще больше укрепила свои позиции в качестве финансового и логистического хаба. Поэтому углубление экономического сотрудничества с Сингапуром и обмен опытом по различным направлениям имеют для нас большое значение", заявил Жоржолиани.
В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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