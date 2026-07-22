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Инвестиции, инновации и логистика: о чем говорили премьер Грузии и лидеры Сингапура

Инвестиции, инновации и логистика: о чем говорили премьер Грузии и лидеры Сингапура

Sputnik Грузия

Тбилиси рассматривает Сингапур как важного партнера для усиления своей роли финансового и логистического узла 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T11:58+0400

2026-07-22T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития политических и культурных связей, а также взаимодействия в сферах туризма и инноваций обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам.Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского правительства в Сингапур, куда он прибыл вместе с правительственной делегацией в понедельник.Особое внимание стороны уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельно обсуждались благоприятный бизнес-климат в Грузии и инвестиционные возможности страны.Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах туризма и инноваций, подчеркнув важность эффективного использования имеющегося потенциала.По итогам встречи премьер-министр Грузии и президент Сингапура выразили надежду, что визит на высоком уровне выведет двусторонние отношения на новый этап.Переговоры с премьер-министром СингапураДальнейшее развитие партнерства между Грузией и Сингапуром, а также перспективы сотрудничества в сферах инвестиций и инноваций Ираклий Кобахидзе обсудил с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом."Мы обсудили растущее партнерство между нашими странами. Особое внимание в ходе встречи было уделено неиспользованному потенциалу в сферах инвестиций и инноваций, а также возможностям дальнейшего развития сотрудничества", – написал Кобахидзе в соцсети X.По информации администрации правительства Грузии, в ходе встречи стороны отметили многолетние плодотворные отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в сферах, представляющих общий интерес.Лидеры также обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте речь шла о проведенных в Грузии экономических и структурных реформах, устойчивом экономическом росте страны и благоприятном инвестиционном климате.Стороны подчеркнули важную роль Грузии в укреплении транспортной связанности Европы и Азии, а также рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортной отрасли и сфере туризма.В завершение встречи Кобахидзе пригласил премьер-министра Сингапура посетить Грузию с официальным визитом. Глава грузинского правительства также оставил памятную запись в книге почетных гостей резиденции Истана.Программа визитаВ рамках визита также запланирована встреча Кобахидзе со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном. Кроме того, премьер-министр проведет встречу в формате круглого стола с представителями финтех-компаний, а также с исполнительным директором международного аэропорта Сингапура.Как отметил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани, Сингапур является одним из ключевых финансовых и логистических хабов Азии, а Грузия стремится укрепить аналогичную роль в своем регионе."Сингапур является финансовым и логистическим хабом региона. Аналогичную роль в своем регионе играет и Грузия. Мы вкладываем значительные инвестиции в развитие связанности, а также в то, чтобы Грузия еще больше укрепила свои позиции в качестве финансового и логистического хаба. Поэтому углубление экономического сотрудничества с Сингапуром и обмен опытом по различным направлениям имеют для нас большое значение", – заявил Жоржолиани.В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили, сингапур, азия, тбилиси, политика