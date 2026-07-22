https://sputnik-georgia.ru/20260722/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-299749699.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T09:01+0400

2026-07-22T09:01+0400

2026-07-22T09:01+0400

экономика

грузия

россия

грузино-российские отношения

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2026 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-июне 2026 года составила 11,8%.Из Грузии в Россию с начала года вывезли 85,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 23,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 11,6 тысячи тонн спиртных напитков, 4,1 тысячи тонн свежих фруктов, а также 3,4 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 160,6 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 481,9 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 365,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 39,9 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 16,6 тысячи тонн подсолнечного масла и других товаров.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика