https://sputnik-georgia.ru/20260722/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-299749699.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T09:01+0400
2026-07-22T09:01+0400
2026-07-22T09:01+0400
экономика
грузия
россия
грузино-российские отношения
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2026 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-июне 2026 года составила 11,8%.Из Грузии в Россию с начала года вывезли 85,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 23,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 11,6 тысячи тонн спиртных напитков, 4,1 тысячи тонн свежих фруктов, а также 3,4 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 160,6 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 481,9 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 365,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 39,9 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 16,6 тысячи тонн подсолнечного масла и других товаров.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_340ee995c1002fb12a23a8865a1c6a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2026 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,5 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-июне 2026 года составила 11,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-июнь 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
332,0
-0,1
Импорт
1 195,5
25,6
Всего
1 527,6
18,9
Из Грузии в Россию с начала года вывезли 85,2 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 23,9 тысячи тонн натурального виноградного вина, 11,6 тысячи тонн спиртных напитков, 4,1 тысячи тонн свежих фруктов, а также 3,4 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июнь 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
69,9
-3,9
Спиртные напитки
52,4
-19,5
Минеральные воды
46,4
11,2
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
31,7
40,9
Свежие фрукты
27,1
-3,2
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-июне текущего года из соседней страны завезли 160,6 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 481,9 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 365,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 39,9 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 16,6 тысячи тонн подсолнечного масла и других товаров.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июнь 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефть и нефтепродукты
269,8
-5,5
Сырая нефть и нефтепродукты
202,2
95 481,5
Пшеница и меслин
41,8
29,7
Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов
26,8
210,4
Подсолнечное масло
25,4
26,4
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.