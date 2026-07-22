https://sputnik-georgia.ru/20260722/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-iyulya-2026-299744153.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 22 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 22 июля отмечают день памяти cвятых Панкратия, Кирилла, Патермуфия, Коприя и Александра 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T01:01+0400

2026-07-22T01:01+0400

2026-07-22T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0a/284138549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a4e34916d9c9473025d474d3c1f1991f.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ ТавроменийскийПо церковному календарю 22 июля поминают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.Будущий cвятой родился в Антиохии во дни земной жизни Спасителя. Узнав о благовестии Иисуса, отец Панкратия отправился в Иерусалим, взяв с собой юного сына. Он услышал Божественное учение и, потрясенный чудесами великого Учителя, он уверовал в Спасителя как в Сына Божия и сблизился с учениками Иисуса, особенно с апостолом Петром.После Вознесения Иисуса в Антиохию прибыл один из апостолов, крестивший родителей Панкратия и весь их дом. Панкратий после смерти родителей ушел в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя дни в молитве. Однажды cвятой Петр, встретив его в Понте, взял с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где вместе с апостолом Павлом рукоположил Панкратия в епископа города Тавромении (Сицилия).Святитель много трудился над христианским просвещением народа. Он построил храм, где совершал богослужения. Вскоре крещение приняли почти все жители Тавромении и окрестных городов.Святой мирно управлял своей паствой много лет. Однажды язычники, выбрав подходящее время, напали на него внезапно и побили камнями. Так, святитель мученически окончил свою жизнь.Епископ ГортинскийПо церковному календарю 22 июля поминают священномученика Кирилла, епископа Гортинского, жившего при императорах Диоклетиане и его соправителе Максимиане (284-305).Его схватили как христианина, судили и бросили в темницу. Ночью Кирилл, услышав голос, повелевавший ему идти в Рим, утром нашел двери тюрьмы открытыми.По дороге в Рим, где Кирилл своей проповедью оказал большую помощь церкви, священномученику было видение, в котором ему предсказали два венца – святительский и мученический. Когда начали преследовать христиан, Кирилл отправился в Иерусалим, чтобы поддержать находящихся там христиан. По дороге ему вновь было видение, в котором повелевали не миновать Крит.Прибыв на Крит, он был избран епископом города Гортины. Ему было 60 лет. Гортинскую кафедру он возглавлял примерно 35 лет. Святого казнили, когда начались новые гонения на христиан. Святителю отрубили голову в начале IV века в местности Ракса.Патермуфий, Коприй и АлександрПо церковному календарю 22 июля поминают преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, пострадавших при императоре Юлиане Отступнике (361-363).Император, узнав о египетских отшельниках, Патермуфии и его ученике Коприи, велел привести их и уговаривал отречься. Коприй, прельщенный обещаниями Юлиана, отрекся, но, познав свое падение, благодаря молитвам и слезным увещаниям своего учителя, вновь исповедал себя христианином.Разгневанный император велел пытать молодого отшельника, но учитель укреплял его мужество и терпение. Видя ужасные страдания Коприя, один из воинов по имени Александр уверовал и был приговорен к сожжению, а отшельникам отрубили головы.ИмениныПо церковному календарю 22 июля именины отмечают Панкратий, Кирилл и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников