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Представитель Грузии возглавила комитет Зеленого климатического фонда

Представитель Грузии возглавила комитет Зеленого климатического фонда

Sputnik Грузия

В министерстве расценили это назначение как усиление роли Грузии в международной климатической повестке 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T12:52+0400

2026-07-22T12:52+0400

2026-07-22T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили избрана председателем Комитета по этике и аудиту Зеленого климатического фонда (GCF).Комитет по этике и аудиту является постоянным органом Зеленого климатического фонда. В его задачи входят контроль за соблюдением правил фонда в сфере этики и предотвращения конфликта интересов, финансовый контроль, мониторинг процессов внутреннего аудита и подготовка соответствующих рекомендаций."Избрание представителя Грузии председателем одного из ключевых комитетов Зеленого климатического фонда (GCF) является еще одним важным шагом в укреплении международных позиций страны в глобальной климатической повестке", – говорится в сообщении министерства.В состав комитета входят представители развитых и развивающихся стран, которые одновременно являются членами Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Нино Тандилашвили представляет страны Восточной Европы в Совете управляющих фонда.На этом посту Тандилашвили сменила представителя Франции. Как сообщили в ведомстве, новый председатель комитета поблагодарила своего предшественника за проделанную работу, а членов органа – за поддержку ее кандидатуры и избрание.Зеленый климатический фонд был создан в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Он является одним из крупнейших международных финансовых механизмов, поддерживающих проекты по сокращению последствий изменения климата и адаптации к климатическим изменениям в разных странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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