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Пресечена попытка ввоза в Грузию боеприпасов и оружия

Пресечена попытка ввоза в Грузию боеприпасов и оружия

Sputnik Грузия

Запрещенные боеприпасы и комплектующие к оружию выявили сразу на двух таможенных направлениях 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T15:56+0400

2026-07-22T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Таможенники контрольно-пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе и экономической зоне оформления "Поти" обнаружили и пресекли ввоз в страну крупной партии боеприпасов и различных устройств для огнестрельного оружия, сообщили в Службе доходов Минфина.На КПП "Сарпи" при досмотре ручной клади пассажира, прибывшего из Турции, были обнаружены 50 боевых патронов.В экономической зоне оформления "Поти" при таможенном контроле автомобилей, находившихся в контейнере международной перевозки, в машине, принадлежащей гражданину Грузии, были обнаружены 422 боевых патрона, два пневматических спортивных образца оружия, более 2 тысяч гильз, более 800 пуль и 2,5 килограмма пороха, предназначенного для снаряжения патронов к огнестрельному оружию.Расследование ведет Центральный департамент криминальной полиции МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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