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Пять крупнейших банков Грузии перейдут на единую платформу Nasdaq Calypso
Пять крупнейших банков Грузии перейдут на единую платформу Nasdaq Calypso
Sputnik Грузия
По информации регулятора, эта инициатива представляет собой важную веху на пути развития рынков капитала Грузии 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T17:57+0400
2026-07-22T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пять крупнейших банков Грузии при поддержке Нацбанка внедрят единую платформу Nasdaq Calypso для модернизации казначейских операций и управления рисками, говорится в сообщении Национального банка Грузии. Nasdaq Calypso – международная платформа, которая обеспечивает полный цикл управления торговыми операциями, включая работу с ценными бумагами, деривативами, управление рисками и соблюдение регуляторных требований. "Пять ведущих коммерческих банков страны – Банк Грузии, TBC Bank, Liberty Bank, Terabank и Basisbank – внедрят систему Nasdaq Calypso в рамках единой инфраструктуры, охватывающей весь торговый цикл", – говорится в сообщении Нацбанка. По информации регулятора, эта инициатива, реализуемая в рамках Программы развития финансовых рынков Грузии (GMAP) и координируемая Ассоциацией казначейских финансовых рынков Грузии (GFMTA), представляет собой важную веху на пути развития рынков капитала Грузии. Как отметил Нацбанк, за последние пять лет сектор коммерческого банковского дела Грузии характеризовался двузначным ростом, а совокупные активы приблизились к 38 миллиардам долларов, что свидетельствует о масштабе и динамизме финансовой системы страны. "Наряду с ростом сектора, возрос спрос на более сложную казначейскую инфраструктуру, способную поддерживать рынки ценных бумаг и деривативов, управлять рисками на корпоративном уровне и соответствовать все более строгим нормативным стандартам", – говорится в сообщении. В то же время, как заявил регулятор, инвестиции, необходимые для внедрения и поддержки такой инфраструктуры на уровне отдельных учреждений, представляют собой серьезную проблему для любого отдельного банка. Наиболее эффективным способом достижения этой цели в масштабе всего сектора является общий, скоординированный подход, предполагающий обмен ресурсами и опытом внутри сектора. По словам президента Нацбанка Грузии Натии Турнава, модернизация инфраструктуры казначейства Грузии является стратегическим приоритетом регулятора и важным шагом на пути дальнейшего развития финансовой системы страны. "Эта инициатива отражает наше стремление создать сильный и прозрачный финансовый рынок, полностью соответствующий международным передовым практикам и поддерживающий экономический рост Грузии", – заявила Турнава. По ее словам, при поддержке Нацбанка единая платформа обеспечит надежную инфраструктуру международного уровня, необходимую для дальнейшего роста банковского сектора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, tbc bank, liberty bank, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, tbc bank, liberty bank, национальный банк грузии
Пять крупнейших банков Грузии перейдут на единую платформу Nasdaq Calypso
17:57 22.07.2026 (обновлено: 17:58 22.07.2026)
По информации регулятора, эта инициатива представляет собой важную веху на пути развития рынков капитала Грузии
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пять крупнейших банков Грузии при поддержке Нацбанка внедрят единую платформу Nasdaq Calypso для модернизации казначейских операций и управления рисками, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Nasdaq Calypso – международная платформа, которая обеспечивает полный цикл управления торговыми операциями, включая работу с ценными бумагами, деривативами, управление рисками и соблюдение регуляторных требований.
"Пять ведущих коммерческих банков страны – Банк Грузии, TBC Bank, Liberty Bank, Terabank и Basisbank – внедрят систему Nasdaq Calypso в рамках единой инфраструктуры, охватывающей весь торговый цикл", – говорится в сообщении
Нацбанка.
По информации регулятора, эта инициатива, реализуемая в рамках Программы развития финансовых рынков Грузии (GMAP) и координируемая Ассоциацией казначейских финансовых рынков Грузии (GFMTA), представляет собой важную веху на пути развития рынков капитала Грузии.
Как отметил Нацбанк, за последние пять лет сектор коммерческого банковского дела Грузии характеризовался двузначным ростом, а совокупные активы приблизились к 38 миллиардам долларов, что свидетельствует о масштабе и динамизме финансовой системы страны.
"Наряду с ростом сектора, возрос спрос на более сложную казначейскую инфраструктуру, способную поддерживать рынки ценных бумаг и деривативов, управлять рисками на корпоративном уровне и соответствовать все более строгим нормативным стандартам", – говорится в сообщении.
В то же время, как заявил регулятор, инвестиции, необходимые для внедрения и поддержки такой инфраструктуры на уровне отдельных учреждений, представляют собой серьезную проблему для любого отдельного банка. Наиболее эффективным способом достижения этой цели в масштабе всего сектора является общий, скоординированный подход, предполагающий обмен ресурсами и опытом внутри сектора.
По словам президента Нацбанка Грузии Натии Турнава, модернизация инфраструктуры казначейства Грузии является стратегическим приоритетом регулятора и важным шагом на пути дальнейшего развития финансовой системы страны.
"Эта инициатива отражает наше стремление создать сильный и прозрачный финансовый рынок, полностью соответствующий международным передовым практикам и поддерживающий экономический рост Грузии", – заявила Турнава.
По ее словам, при поддержке Нацбанка единая платформа обеспечит надежную инфраструктуру международного уровня, необходимую для дальнейшего роста банковского сектора.