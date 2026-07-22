https://sputnik-georgia.ru/20260722/risk-lesnykh-pozharov-v-gruzii-uvelichilsya--natsionalnoe-lesnoe-agentstvo-299754151.html

Риск лесных пожаров в Грузии увеличился – Национальное лесное агентство

Риск лесных пожаров в Грузии увеличился – Национальное лесное агентство

Sputnik Грузия

В пожароопасных и туристических зонах по всей стране уже установлены предупреждающие знаки 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T16:56+0400

2026-07-22T16:56+0400

2026-07-22T16:56+0400

общество

грузия

новости

национальное лесное агентство

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Национальное лесное агентство Грузии призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при посещении государственных лесов в связи с повышением температуры воздуха."Согласно статистике, основной причиной возгораний в лесах является именно человеческая неосторожность. Для повышения осведомленности общества мы провели ряд информационных кампаний, и важно учитывать рекомендации, касающиеся организации мест для пикников и разведения костров, чтобы максимально снизить риск лесных пожаров", – заявил руководитель департамента ухода и восстановления лесов Дата Кобахидзе.По информации Национального лесного агентства, в целях профилактики лесных пожаров по всей стране в пожароопасных и популярных среди туристов местах установлены информационно-предупредительные знаки.С помощью QR-кода посетители могут ознакомиться с правилами безопасного поведения в лесу, а также с требованиями, касающимися обустройства мест для пикников и разведения костров.Так, на территории государственного леса запрещено разводить огонь под кронами деревьев, в молодых хвойных лесах, на участках, ранее пострадавших от пожаров, в поврежденных лесных массивах, на лесосеках, а также на торфяниках и участках с сухой травой.Разводить костер разрешается только на специально подготовленной площадке, очищенной в радиусе не менее 1,5 метра от очага от легковоспламеняющихся материалов – сена, сухой травы, листьев и хвороста.Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесу, повлекшее возникновение или распространение пожара, наказывается штрафом от 300 до 500 лари.В случае возникновения лесного пожара по неосторожности законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, национальное лесное агентство